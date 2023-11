La 12ème édition de la Conférence internationale “The Atlantic Dialogues” à Marrakech

12/11/2023

La 12ème édition de la Conférence internationale de haut niveau The Atlantic Dialogues (Dialogues Atlantiques) se tiendra du 14 au 16 décembre prochain, à Marrakech sous le thème "L’Atlantique qui s’affirme : son importance globale".



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement, organisé par le Policy Center for the New South, vient prolonger et compléter les discussions engagées en 2022 sur "La coopération dans un monde en mutation : les opportunités de l’Atlantique élargi", indique un communiqué des organisateurs.



Cette édition abordera les grands bouleversements qui se sont imposés cette année dans le bassin Atlantique et permettra à l’audience de réfléchir à ce qu’un Atlantique plus affirmé peut signifier pour le monde, précise le communiqué.



Sont attendues à cette conférence près de 350 personnalités influentes provenant de plus de 60 nationalités, issues de milieux politiques, militaires, économiques, institutionnels, académiques et de la société civile, toutes représentatives d’Afrique, d’Europe et des Amériques.



Par ailleurs, la conférence accorde une place de choix aux jeunes du bassin, avec l’inclusion de 45 jeunes leaders qui bénéficient d’un programme de formation au leadership de trois jours avant d’intégrer la conférence où ils devraient poursuivre leur formation.



Depuis son lancement en 2012, la conférence des Atlantic Dialogues vise à désenclaver l’Afrique dans le débat géopolitique global, et à rééquilibrer le dialogue Nord-Sud en abordant les vraies questions dans un débat diversifié et basé sur les faits.