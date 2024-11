LDC féminine de la CAF. Lamia Boumehdi conduit le TP Mazembe vers son 1er sacre

26/11/2024

La coach marocaine Lamia Boumehdi a conduit le TP Mazembe vers son premier sacre en Ligue des champions féminine de la CAF face à l'AS FAR (1-0), samedi au Stade El Abdi d'El Jadida.



L'entraîneur de l'AS FAR, Mohamed Amine Alioua, l'avait bien prédit: "Cette finale sera différente de notre rencontre en phase de groupes" qui s'était soldée par une victoire de l'équipe de la capitale 3-1.



En effet, dès l'entame de la rencontre les Congolaises ont exercé une forte pression sur la défense de l'AS FAR qui se contentait de dégager. Les Militaires ne vont pas tenir très longtemps avant de concéder un pénalty dans les 5 premières minutes, accordé après recours à la VAR. Marlene Kasaj Yav à la transformation... 1-0 pour le TP Mazembe.



Sonnées après cette ouverture du score, les joueuses de l'AS FAR ont essayé de rentrer, crescendo dans le match, mais le jeu direct et rapide sur les côtés des Corbelles restait très dangereux.

A la 16è minute du match, Kanjinga Nanguji, à la réception d'un centre à ras de terre de Marta, a manqué de justesse de doubler la mise.



Dix minutes après, les championnes du Maroc ont obtenu un coup franc juste à l'entrée de la surface mais Doha El Madani n'a pas bien cadré son tir.

Quelques minutes avant la fin de la première période, Chaymaa Mourtaji s'est enfilée dans la défense congolaise, mais son tir du pied n'a pas été bien croisé.



En deuxième mi-temps, les Militaires ont essayé de prendre l'initiative mais les Congolaises ont toujours su s'en sortir grâce à leur physique.

Aucune occasion franche n'a été enregistrée durant la deuxième mi-temps.



A l’issue de cette finale, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, accompagné notamment du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaâ et du président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, a procédé à la remise de la Coupe au TP Mazembe et des médailles aux équipes ayant occupé les trois premières places.



La formation égyptienne de FC Masar a pris la 3è place de cette compétition, après sa victoire, vendredi en match de classement, face aux Nigérianes d'Edo Queens aux tirs au but (4 à 3, 0-0 temps réglementaire).

Divers

U17



L’équipe nationale du Maroc U17 a décroché son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de cette catégorie, après son match nul (1-1) face à son homologue algérienne, samedi au stade El Bachir à Mohammedia, pour le compte de la 4è et dernière journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la CAN.

Le but de la sélection nationale a été inscrit par Bial Soukrat (59è), tandis que l'équipe algérienne a marqué par le biais d'Abderrahmane Achouri (5è).

Les Lionceaux de l'Atlas terminent ce tournoi de l'UNAF à la deuxième place avec 8 points engrangés en deux victoires et deux matchs nuls. L'Egypte, qui s'est imposée lors de son dernier match face à la Libye (6-1), occupe la première place avec 9 points, assurant également sa qualification pour la CAN.

Le tournoi de l'UNAF U17 s'est tenu au Maroc, du 11 au 23 novembre, aux stades Père Jégo de Casablanca et El Bachir de Mohammedia.



U20



La sélection marocaine U20 de football, qui a battu son homologue libyenne sur le score de 4 buts à 0, samedi à Ismaïlia en Egypte, dans le cadre du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), a assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la catégorie.

Les buts de l'équipe nationale ont été l'œuvre de Mouad Dahak (21è), Naoufel El Hannach (45è+2), Ayman Arguigue (53è) et Saad El Haddad (71è).

Les protégés de Mohamed Ouahbi terminent le tournoi de l'UNAF U20 à la première place avec 10 points (trois victoires et un nul).

La prochaine CAN U20, qui verra la participation de 12 pays, est qualificative à la Coupe du monde de la catégorie, prévue l'année prochaine au Chili.



En-Nesyri



L’international marocain Youssef En-Nesyri a contribué samedi à la victoire à l'extérieur de son équipe Fenerbahçe (6-2) face à Kayserispor, en inscrivant un but pour les hommes de José Mourinho, dans le cadre de la 13e journée de la Süper Lig turque.

Dès le début de la rencontre, le Serbe Dusan Tadić a ouvert le score pour les visiteurs à la 7e minute, avant que le Turc Oğuz Aydın n'inscrive un doublé à la 15e et 26e minute. En seconde période, le Lion de l'Atlas a signé le quatrième but (63e), grâce à une passe décisive de Tadić.

Le Serbe Filip Kostić a trouvé le chemin des filets pour un cinquième but à la 85e minute, tout comme le Polonais Sebastian Szymański, qui a inscrit un sixième but trois minutes plus tard.