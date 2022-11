LDC féminine : L'AS FAR accède au dernier carré

L’AS FAR s’est qualifiée aux demi-finales de la Ligue des champions féminine de la CAF (Maroc-2022) après sa victoire par 2 buts à 1 face au club zambien des Green Buffaloes, mercredi soir au stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, pour le compte de la deuxième journée (groupe A).



Les Zambiennes ont ouvert la marque par Ireen Lungu à la 19e minute avant que Fatima Tagnaout n’égalise pour les Militaires en transformant un penalty (30e ).

Tagnaout est revenue à la charge pour donner l’avantage à l’AS FAR en inscrivant son 2e but également du point du penalty à la 62 e minute.



Les Militaires ont été réduites à 10 après l’expulsion de Zineb Redouani (73e )

Pour leur part, les Tanzaniennes de Simba Queens se sont imposées face au club libérien de Determine Girls sur le score de 2 buts à 0, lors du premier match de ce groupe.