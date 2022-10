L'unité préscolaire “Al Yousr” à Lahraouiyine, une lueur d'espoir pour les enfants des zones précaires

20/10/2022

L'unité préscolaire "Al Yousr" dans la commune de Lahraouiyine relevant de la province de Médiouna à Casablanca constitue une lueur d'espoir pour les enfants de cette zone vulnérable en leur offrant l'opportunité d'accéder aux services d'un enseignement de qualité permettant de se préparer dans de bonnes conditions pour l'enseignement préscolaire et garantir plus de chance de réussite dans le parcours scolaire.



Cette unité, qui a été mise en service en décembre 2021 dans le cadre d'un partenariat entre le comité provincial de développement humain de Médiouna et la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire, constitue également un modèle au niveau de la province concernant le rapprochement des services de l'enseignement préscolaire pour les zones vulnérables grâce à ses structures modernes, qui répondent aux normes requises dans les espaces éducatifs qui accueillent cette frange d'enfants, et ses équipements intégrés dont des salles attractives.



Les services de cette unité pédagogique bénéficient à 250 enfants qui sont encadrés par un staff de dix éducateurs et un personnel administratif, en plus des prestations d'un autobus scolaire qui assure le transport des élèves en vue d'inciter les parents à envoyer leurs enfants dans les unités de l'enseignement préscolaire.



Les enfants de l'établissement éprouvent un grand sentiment de joie alors qu'ils sont plongés dans des activités éducatives ciblées tandis que les éducatrices présentent aux élèves la célébration de Aid Al-Mawlid en vue de leur inculquer les valeurs authentiques de l'Islam.



La responsable provinciale de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire au niveau de Benslimane et Médiouna, Hanane Sriti, a souligné que depuis le lancement de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la province de Médiouna a connu la création de 28 unités préscolaires en milieu rural et les zones vulnérables et ce dans le cadre des conventions signées entre la Fondation et le comité provincial de développement humain avec la contribution des partenaires locaux et des élus pour un budget de 3,26 millions de dirhams financé par l'INDH (coût d'aménagement) et un budget de 1,35 million de dh (coût d'équipement) alors que le coût de fonctionnement s'élève à 6,60 millions de dh avec la contribution des partenaires dans les domaines de l'équipement et de la gestion pour un montant de 1,79 million de dh.



Ces unités comportent 54 salles, a-t-elle précisé, rappelant que 54 éducateurs ont été recrutés sur la base des demandes soumises à la Direction de l'action sociale (DAS) et les données de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) dans le cadre d'un concours de sélection en accordant la priorité aux jeunes des douars concernés qui remplissent les conditions requises et les éducateurs qui ont réussi à passer le concours ont bénéficié d'une formation de base dans le domaine.



Mme Sriti a également souligné que le centre d'enseignement préscolaire "Al Yousr" dans la commune de Lahraouiyine constitue un modèle pour le projet de l'enseignement préscolaire dans la province de Médiouna et il est doté de dix salles et accueille 250 élèves, rappelant que le coût de fonctionnement de l'établissement s'élève à 550.000 dh par an avec une contribution du conseil provincial de Médiouna, tout en faisant état de l'existence d'un autre modèle dans la commune de Sidi Hajaj Oued Hassar au centre socio-sportif "Assafia" qui comprend 4 salles et accueille 90 élèves.



Mme Sriti a, en outre, exprimé ses remerciements au gouverneur de la province de Médiouna en sa qualité de président du comité provincial de développement humain qui a insisté sur l'importance de permettre aux enfants de la province de bénéficier du droit à un enseignement préscolaire de qualité, saluant également les présidents des comités locaux, le directeur provincial de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, le directeur provincial de la jeunesse, de la culture et de la communication, et les présidents des conseils élus pour leur soutien continu à la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire pour la mise en œuvre du projet de la généralisation de l'enseignement préscolaire dans la province.



Elle a aussi rappelé l'ouverture de salles d'enseignement préscolaire au niveau des établissements d'enseignement public dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat et concerne 150 salles et 48 unités réparties sur le monde urbain et semi-rural et les zones vulnérables au niveau de la province de Médiouna.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Abdelhak Othman, éducateur à l'unité préscolaire "Al Yousr", a, pour sa part, exprimé ses remerciements aux parties qui ont pris l'initiative de mettre en place ce centre pédagogique dans la commune de Lahraouiyine qui est considérée comme une zone vulnérable en vue de permettre aux enfants de bénéficier d'un enseignement de qualité, notant que le centre précité œuvre à inculquer aux enfants les valeurs de citoyenneté et leur assurer une bonne éducation afin de former une génération capable de réaliser les objectifs fixés et d'accéder avec souplesse au cycle primaire.



A rappeler que la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire est une association à but non lucratif dotée de l’utilité publique depuis décembre 2009 et vise à développer et généraliser un enseignement préscolaire de qualité et accessible à tous les enfants du Maroc, notamment dans les zones rurales et marginalisées.



L’enseignement préscolaire constitue un pilier essentiel de la nouvelle école marocaine car il est au centre de la réforme du système éducatif au niveau national surtout depuis le lancement du Programme national de généralisation et de développement du préscolaire (PNGDP) en 2018.



Dans le cadre de la mise en œuvre du PNGDP au niveau de la région de Casablanca-Settat, il a été fixé comme objectif principal la réalisation d'un taux de scolarisation de 100 % dans l'enseignement préscolaire d'ici la rentrée scolaire 2027-2028 et les efforts se poursuivent en vue de réaliser ce grand chantier (enseignement préscolaire) qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement et de promouvoir l'école marocaine.



Enfin, le principal défi reste l'accélération de la généralisation des prestations de l'enseignement préscolaire dans les différentes régions, notamment les zones semi-urbaines et le monde rural, outre la prise de conscience des parents de la grande importance d'inscrire leurs enfants dans les établissements d'enseignement préscolaire afin d’acquérir les connaissances et les techniques d'apprentissage qui permettent aux élèves d'accéder avec souplesse au cycle primaire, ce qui contribue à réduire la déperdition scolaire.