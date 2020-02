L'une des plus importantes poétesses contemporaines en Grèce n’est plus

25/02/2020

Kiki Dimoula, l'une des plus importantes poétesses contemporaines grecques, lauréate du Prix européen de littérature, est décédée samedi soir à Athènes à l'âge de 89 ans.

Née à Athènes en 1931, Kiki Dimoula a publié son premier recueil à l'âge de 21 ans avant de s'imposer sur la scène poétique de son pays surtout après les années 80 avec son regard particulier sur la vie quotidienne, les femmes, la solitude, la vanité, le temps.

Ses recueils les plus connus, "Le peu du monde" (1971) et "Je te salue jamais" (1988) ont été traduits en plusieurs langues étrangères. Elle était membre de l'Académie grecque.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a exprimé "sa tristesse" dans un message publié sur Twitter: "La Grèce perd l'une des plus importantes voix poétiques et nous tous un morceau de sa sensibilité", a-t-il écrit.

Le Prix européen de littérature lui avait été décerné en 2009.

Le décès de Kiki Dimoula intervient un mois après celui de Katerina Anghelaki-Rook, une autre voix importante de la poésie grecque de l'après Seconde Guerre mondiale.

La poésie garde une place considérable en Grèce. Les grands poètes grecs Georges Seféris et Odysséas Elytis ont été lauréats du prix Nobel de littérature en 1963 et 1979 respectivement.