L’ultime performance de Chadwick Boseman pour Marvel disponible sur Disney+

27/08/2021

Un an après avoir perdu son combat contre le cancer du colon à l'âge de 43 ans, une maladie qu'il avait gardée secrète, Chadwick Boseman nous régale une dernière fois. Après son rôle posthume dans Le Blues de Ma Rainey sorti sur Netflix à la fin de l'année 2020, l'acteur a une dernière surprise à nous offrir, et non des moindres…



Avant sa disparition, il avait incarné une dernière fois son rôle culte de T'Challa alias Black Panther ! En effet, dans le deuxième épisode de la série animée What If...?. Intitulé "Et si... T’Challa était devenu Star-Lord ?", cet épisode imagine que ce personnage emblématique de Marvel ne devient pas Black Panther et ne grandit pas au Wakanda, et que Peter Quill ne devient pas Star-Lord et ne forme pas les Gardiens de la Galaxie. Dans cet épisode dévoilé mercredi 18 août, Josh Brolin prête sa voix à Thanos, et Chadwick Boseman prête la sienne à T'Challa dans quatre des neuf épisodes de cette première saison, comme l'a raconté le réalisateur Bryan Andrew en conférence de presse.