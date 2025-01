L'ouverture du SGG sur l'université à même de renforcer la connaissance du système juridique national

08/01/2025

L'ouverture du Secrétariat général du gouvernement (SGG) sur son environnement institutionnel, en particulier l’université, contribuera à renforcer la connaissance du système juridique national, a affirmé, lundi à Rabat, le directeur général de la législation et des études juridiques au sein du SGG, Bensalem Belkourati.



Dans une allocution de circonstance lors de la visite au SGG d’une délégation d’étudiants et de professeurs de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Oujda, M. Belkourati a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité de sensibiliser à l’importance des lois et de la culture juridique en général en plus de favoriser l’échange d’idées avec les étudiants, appelés à être les cadres de demain.



Il a également souligné que cette visite, qui a vu la participation d'une quarantaine d'étudiants et de professeurs, a permis au groupe de se familiariser avec les missions et les fonctions du SGG, notamment en relation avec le volet relatif à l’étude des projets de textes juridiques et les mécanismes de diffusion de l’information juridique.



Dans le même contexte, M. Belkourati a insisté sur le rôle central de la législation dans la gestion quotidienne des institutions étatiques, notant que la présentation, la discussion, le vote et la publication des lois ainsi que la facilitation de l’accès à ces dernières, sont essentiels pour ancrer la connaissance juridique.



Dans une déclaration à la presse, la chef du département des affaires publiques au SGG, Wafa Chafiq, a déclaré que cette visite académique vise à présenter les missions du SGG et son rôle dans l'élaboration et la diffusion des lois, tout en exposant les orientations stratégiques de cette institution.



Cette visite a permis aux étudiants de s’informer sur les compétences du SGG pour mieux comprendre le processus législatif marocain, et a également offert aux professeurs chercheurs de l’université l’occasion de recueillir un ensemble d’informations et de se familiariser avec cette institution pour renforcer leurs connaissances, a indiqué le coordinateur pédagogique du master, Abdessamad Abbou.



La visite a été marquée par la présentation d'exposés axés notamment sur "l’organisation et les missions du Secrétariat général du gouvernement" et "la législation entre l’amélioration et l’exécution".



De même, une visite de terrain à la Direction de l’imprimerie officielle a été organisée pour initier les étudiants aux étapes d'élaboration et de publication du Bulletin officiel.