L’opération Marhaba 2025 connaît une affluence "inédite"

12/08/2025

L’opération Marhaba 2025 connaît une affluence "inédite", avec plus de 2,7 millions de Marocains résidant à l’étranger ayant franchi les frontières depuis juin, confirmant "la fidélité de la diaspora" et "l’essor du tourisme", écrit la radio française "Beur FM".



"Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre le 10 juin et le 4 août 2025, près de 2,8 millions de Marocains résidant à l’étranger ont rejoint le Royaume, soit une hausse de plus de 10% par rapport à l’année précédente", souligne la radio dans un article sur son site internet intitulé "Un été record pour la diaspora marocaine et le tourisme au Maroc !".



L’opération Marhaba enregistre ainsi "un succès", fait observer la publication, ajoutant que cette dynamique coïncide avec un mois de juillet particulièrement "porteur" pour le tourisme marocain, qui affiche 11,6 millions de visiteurs en seulement sept mois.



En un peu moins de deux mois, 2.789.197 Marocains résidant à l’étranger sont arrivés au pays, soit 10,37% de plus qu’en 2024, détaille l'article, qui précise que du côté des véhicules, 338.360 ont franchi les frontières, en hausse de 3,74%.



Le port de Tanger Med reste le premier lieu de passage pour la communauté marocaine à l’étranger, avec 555.753 passagers et 175.808 véhicules, soit 35,87% du total des arrivées par voie maritime et terrestre. En parallèle, l’aéroport Mohammed V de Casablanca se place en tête pour le transport aérien avec 320.395 passagers, représentant un quart des arrivées par avion.



Les équipes de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, déployées aux points de passage et aires de repos, ont réalisé 45.465 interventions, dont 2.858 à caractère médical, rapporte la publication.



La phase de retour mobilise déjà les mêmes moyens humains et logistiques, en coordination avec les partenaires de l’opération, pour garantir fluidité et sécurité, ajoute "Beur FM".



Et de préciser que les autorités portuaires, avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les Douanes et les autorités locales, ont mis en place "des procédures accélérées" pour réduire les délais aux frontières et aux douanes.



"Ces progrès s’inscrivent dans la stratégie 2023-2026 qui vise à diversifier les marchés, renforcer les infrastructures et enrichir l’offre touristique", conclut la publication.