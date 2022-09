L'offre économique marocaine présentée aux opérateurs flamands

15/09/2022

Les atouts de l’offre économique marocaine '’globale et multidimensionnelle’’ ont été présentés, mardi à Bruxelles, aux chefs d’entreprise flamands par l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur.



Lors d’une rencontre, organisée par le réseau d'entreprises flamand Voka, qui fédère environ 18.000 entreprises basées en Flandre et à Bruxelles, M. Ameur a mis l’accent sur l’exception du modèle marocain, qui est le fruit des choix politiques et économiques adoptés au lendemain de l’indépendance du pays, mais aussi des réformes ambitieuses opérées au cours des dernières décennies, rapporte la MAP.



‘’Le Maroc d’aujourd’hui est en plein mouvement et aspire à aller encore plus loin et à renforcer ses liens avec son environnement, notamment européen’’, a relevé l’ambassadeur, mettant en avant la proximité du Royaume du Vieux Continent, qui constitue une chance et un atout indéniable pour les opérateurs économiques.



Outre sa position géographique, en tant que trait d’union entre le nord et le sud, le Maroc offre un havre de stabilité et de sécurité unique, essentielles pour la décision d'investir, a-t-il ajouté.



Sur le plan de l’attractivité, le Maroc a su monter en compétitivité, grâce aux nombreuses et grandes réformes initiées et aux chantiers lancés dans divers secteurs, a relevé M. Ameur, qui a mis aussi l’accent sur la résilience et la flexibilité dont fait preuve le Maroc, et qui s’est tout particulièrement manifestée durant la crise du Covid.



Selon lui, la phase post-Covid peut être à cet effet porteuse d’opportunités pour le Maroc et l’Europe.



Le Maroc est également précurseur dans le domaine du développement durable, notamment celui des énergies renouvelables, a-t-il ajouté, faisant remarquer que les pays européens, qui sont appelés aujourd’hui à investir davantage dans les énergies renouvelables dans le contexte de la crise énergétique mondiale, peuvent compter sur l’énorme potentiel et savoir-faire du Maroc dans ce domaine.



M. Ameur a, par ailleurs, mis l’accent sur le potentiel de la communauté marocaine en Belgique, en Flandre en particulier, qui joue un rôle extrêmement dynamique dans le développement que connaît le pays, soulignant que cette communauté est un patrimoine commun partagé entre le Maroc et la Belgique, dont il faut faire un levier et un outil au service des relations économiques entre les deux pays.



Le directeur de Voka Metropolitan, l’entité bruxelloise de Voka, Jan Van Doren, a souligné de son côté que l'économie marocaine s'est transformée au cours des 20 dernières années, grâce à une forte libéralisation du marché, à la restructuration du système financier, au renforcement de l'Etat de droit et à l'amélioration du service public.



Invitant les opérateurs économiques flamands à explorer davantage l’offre économique marocaine, M. Van Doren a relevé que le Maroc est devenu en 2020 le premier producteur d’automobiles en Afrique, dépassant l’Afrique du Sud, tout en confirmant son statut de site ‘’meilleur coût’’ dans le secteur de l’aviation.



Le Maroc est aussi fortement impliqué dans une transition de son économie, plus axée sur la technologie, avec des énergies renouvelables et l’économie circulaire, a-t-il poursuivi.

Selon des données de Voka, les entreprises flamandes ont exporté pour 1,043 milliard d'euros de produits vers le Maroc en 2021. Le réseau cite l'agriculture, l'énergie solaire, le traitement des déchets et l'eau comme des secteurs prometteurs, tout comme les infrastructures, la construction et le tourisme.



Région néerlandophone du nord du pays et l'une des trois régions belges, la Flandre génère à elle seule deux tiers du PIB belge et 80 % des exportations.