L'offre économique et commerciale du Maroc exposée au Club de la Bourse de Helsinki

28/10/2021

Pour répondre à la question «WhyMorocco ?», le Club de la bourse de Helsinki a ouvert ses portes, mercredi, le temps d’une opération de séduction au rythme de la nouvelle marque nationale de l’investissement et d’export «Morocconow», projetée dans le cadre d’un évènement consacré à la promotion de l’offre marocaine dans ce domaine.



Organisé à l’initiative de l’ambassade du Royaume en Finlande et en Estonie, dans un contexte de reprise économique post-pandémique au Maroc et en Finlande et de dynamisme caractérisant les relations bilatérales entre Rabat et Helsinki, cet évènement a été l’occasion de rassembler une quarantaine de dirigeants d’entreprises, acteurs économiques et responsables finlandais autour d’un panel de discussion sous le thème «Profil économique et opportunités d’investissement au Maroc», rapporte la MAP.



Dans son allocution de bienvenue, l’ambassadeur du Maroc en Finlande, Mohamed Achgalou a mis en exergue l’excellence des relations bilatérales historiquement empreintes du respect et de compréhension mutuels entre les deux pays amis.



Une telle entente politique, conjuguée à l’offre économique hautement compétitive et aux innombrables atouts, constitue, selon le diplomate marocain, «un cadre favorable, encourageant et unique dans la région, mis à la disposition des investisseurs finlandais afin d’explorer et bénéficier du potentiel du marché marocain et, au-delà, vers l’Afrique et le reste du Monde.



Il a relevé, dans ce contexte, «l’existence de certains obstacles objectifs à maîtriser afin de hisser les relations économiques au même niveau des liens politiques et des perceptions positives entre les deux pays et les deux peuples. Cet événement a été animé par Ali Mehrez, chef du département des secteurs divers à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Jari Kaihari et Rajae Serrout, respectivement directeur et conseillère au bureau régional de «Business Finland» à Casablanca, Kamal Leghzioui, directeur du bureau régional de la Banque Centrale Populaire Copenhague, et Dr. Ari Petajavaara, PDG de l’entreprise finlandaise (SmokeEvacOy) et modérateur du panel.



Lors de cette rencontre qui a connu la présence également de la directrice Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères finlandais Ann-Christine Krank, les participants ont eu droit à un aperçu général sur les profils et tendances économiques et commerciales du Royaume, suivi d’une séance de réseautage et d’échange sur les questions d’intérêt spécifique.