L'investissement étranger en actions cotées atteint 208,9 MMDH en 2021

07/09/2022

En glissement annuel, la part de la capitalisation boursière détenue par les étrangers est passée de 32,5% à 30,3%

Les montants investis par les étrangers en actions cotées ont augmenté de 9,8% à 208,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Cette évolution s'explique principalement par la hausse de la valorisation des actions cotées composant les portefeuilles des étrangers, précise l'AMMC dans son rapport sur l'investissement étranger en instruments financiers au titre de l'année 2021. Cependant, ledit rapport note que compte tenu du rythme de croissance de la capitalisation boursière qui a été plus important que celui de l'encours des actions composant les portefeuilles des étrangers, la part de la capitalisation boursière détenue par ces derniers a légèrement reculé par rapport à fin 2020, passant de 32,5% à 30,3%, rapporte la MAP. Et d'ajouter qu'au 31 décembre 2021, l'investissement étranger a couvert l'ensemble des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca à des niveaux variables, en référence à leur capitalisation boursière. Ainsi, pour 51 sociétés, l'investissement étranger représente moins de 25% de leur capitalisation boursière, dont 45 pour moins de 10%, alors que pour 9 sociétés, l'investissement étranger représente une part comprise entre 25 et 50%. Le rapport fait également savoir que 10 sociétés ont une part du capital détenue par les étrangers entre 50 et 75%, tandis que 6 sociétés disposent d'une part du capital détenue par les étrangers représentant plus de 75%. Par ailleurs, l'AMMC souligne que les participations stratégiques dominent l'investissement étranger en titres cotés, puisqu'elles représentent plus de 93% du total des montants investis, en quasi-stagnation par rapport au niveau enregistré en 2020. En pourcentage de la capitalisation boursière, le poids des participations stratégiques représente 28,2%. S'agissant de la part flottante de l'investissement étranger à la Bourse de Casablanca, elle enregistre une légère baisse pour s'établir à 2,1% de la capitalisation boursière globale en 2021, contre 2,4% une année auparavant. Rapportée à la capitalisation flottante, la part flottante de l'investissement étranger représente 8,2% en 2021. En termes de participations stratégiques, le secteur "Électricité", représenté par la société Taqa Morocco, affiche un taux de détention de 86%. Ce secteur est suivi par ceux des "Boissons", des "Télécommunications" et des "Services aux collectivités" qui sont détenus à plus de 50% par les étrangers. Le rapport indique également que la structure des investisseurs par origine géographique reste marquée par le poids des investisseurs de l'Europe et du Moyen-Orient, représentant à eux seuls 95% de l'investissent global des étrangers et presque 29% de la capitalisation boursière. En valeur, les investissements de l'Europe et du Moyen-Orient ont enregistré une hausse de 10% par rapport à fin 2020, passant de 179 MMDH à 197 MMDH à fin 2021. En glissement annuel, l'encours des investissements européens marque un surplus de 13,7 MMDH, profitant de la hausse des prix des actions détenues par les investisseurs originaires de cette zone géographique. De son côté, l'encours des investissements du Moyen-Orient a augmenté de 4,3 MMDH, malgré la contre-performance enregistrée par Itissalat Al-Maghrib (-3,8%). Par type d'investisseurs, le rapport fait ressortir que la part des investissements des personnes morales étrangères non résidentes s'est maintenue au-dessus de la barre de 98%. Elle a représenté, au terme de l'année 2021, presque 99% du total de l'investissement étranger en actions cotées, soit un montant de 207 MMDH.