L'investissement dans la diversité culturelle en débat à M'hamid El Ghizlane

05/11/2024

"La culture et la diversité : Sources d’une valeur universelle", a été au centre d'une table ronde organisée à M'hamid El Ghizlane (province de Zagora), en marge de la 13ème édition du Festival Taragalte, tenue du 1er au 3 novembre sous le thème "L'Afrique à l'honneur - Mélodies du monde sous les étoiles du Sahara marocain".



Lors de cette rencontre, des intervenants marocains et étrangers ont abordé l'importance de la culture et du rôle qu'elle peut jouer dans la consécration des valeurs de paix, de tolérance et de sécurité, à travers l'établissement de partenariats et l'organisation d'activités et de programmes culturels entre les peuples portant sur la diversité culturelle, intellectuelle et religieuse.



De même, ils ont insisté sur la nécessité d'investir dans la diversité culturelle en tant que vecteur de développement, de valoriser le patrimoine culturel, de capitaliser sur les ressources humaines et de promouvoir l’éclosion des talents à travers les diverses formes d’expression culturelle et artistique.



A cette occasion, le délégué général de la Fondation du Festival sur le Niger (FSN), Djibril Guissé, a mis l’accent sur l'importance des festivals culturels et artistiques dans la consécration des valeurs d'amitié et de respect mutuel entre les peuples.



Et d’ajouter, dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre intellectuelle organisée dans le cadre des activités du Festival de Taragalte constitue une opportunité pour les personnes et acteurs intéressés par les valeurs de tolérance et de paix représentant plusieurs pays dont le Mali, le Niger et le Sénégal, de favoriser le partage d'expériences et d'idées en matière de programmes et d'activités à vocation culturelle et intellectuelle.



Organisé par l’Association Taragalte pour la culture et le Développement durable, le Festival Taragalte œuvre, depuis sa création, à créer des passerelles entre les peuples dans le cadre de la coopération culturelle Sud-Sud.



Le Festival Taragalte est organisé en partenariat avec le Conseil provincial de Zagora, la la Région Drâa-Tafilalet, ainsi que des institutions internationales telles que l’Institut français du Maroc.