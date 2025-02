L'international marocain Adam Aznou signe au Real Valladolid

05/02/2025

Le jeune international marocain Adam Aznou, a rejoint les rangs du Real Valladolid, en provenance du Bayern Munich.



"Le Real Valladolid a renforcé sa ligne défensive en recrutant Adam Aznou Ben Cheikh (18 ans), suite à un accord avec le Bayern Munich pour le transfert de ses droits fédératifs", a annoncé lundi le club espagnol dans un communiqué.



Né à Barcelone et formé à La Masia, le latéral gauche, considéré comme un talent prometteur, rejoint la défense du Real Valladolid sous la conduite de Diego Cocca jusqu’à la fin de la saison, a indiqué le club.



Formé également dans les rangs du Damm et du FC Barcelone, Aznou avait rejoint le Bayern Munich en 2022, où il a effectué ses débuts professionnels cette saison, disputant deux matchs de Bundesliga et une rencontre de Ligue des champions.

Au sein des catégories des jeunes du Barça, Aznou avait évolué aux côtés de Lamine Yamal, Hector Fort, Pau Prim et Marc Guiu.



Par ailleurs, Aznou a été appelé récemment par le sélectionneur marocain et a pris part à un match de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, confirmant ainsi son engagement avec les Lions de l’Atlas.

Le Real Valladolid présentera officiellement Adam Aznou ce mercredi aux côtés de Joseph Aidoo, l’autre renfort du club durant ce mercato d'hiver.