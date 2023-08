L'intelligence artificielle au cœur de l'université d'été d'Al Akhawayn

Des ateliers et sessions axés sur les dernières avancées de l'IA dans le monde ont été organisés à Ifrane

04/08/2023

L'Université Al Akhawayn à Ifrane (UAI) a organisé récemment, en partenariat avec "MoroccoAI", une université d'été sur l'intelligence artificielle (IA), qui a réuni une cinquantaine d'étudiants, lauréats et professionnels au sein de son campus, articulée autour d'une série d'ateliers et de sessions axés sur les dernières avancées de l'IA dans le monde permettant aux participants de développer leurs connaissances et compétences en la matière.



Lors de l'inauguration de cet événement, le président de l'Université Al Akhawayn, Dr. Amine Bensaid, a souligné l'importance grandissante des connaissances en IA pour les jeunes à la recherche de carrières exceptionnelles, mettant en avant le rôle majeur que joue l'Université Al Akhawayn en termes de formation dans ce domaine d'avenir en offrant aux étudiants marocains et africains des programmes de pointe en AI et robotisation, indique un communiqué de l'UAI.



"Cette université est un puissant témoignage de la richesse des talents et du capital intellectuel que possède le Maroc dans le domaine de l'IA. Il est crucial de perpétuer ce type d'événements car ils servent de catalyseurs, propulsant la croissance sociale et économique à une époque d'évolution technologique rapide. Nous sommes honorés du partenariat entre MoroccoAI et l'Université Al Akhawayn et confiants que cette initiative ouvrira la voie à de nombreuses collaborations favorisant l'avancement de l'IA et de l'innovation au Maroc et au-delà", a affirmé, pour sa part, Salim Chemlal, co-fondateur de "MoroccoAI".



Salah Al-Majeed, doyen de l'École des sciences et de l'ingénierie de l'UAI, a, de son côté, ajouté que "l'IA est rapidement devenue une partie intégrante de presque tous les secteurs, stimulant l'innovation et propulsant la recherche, rapporte la MAP.



Toutefois, elle présente des défis nouveaux et inattendus pour les dirigeants et les employés à tous les niveaux". "Apprendre à exploiter au mieux ces nouvelles technologies est essentiel pour les pays, les organisations et les personnes à la recherche d'un avantage compétitif, d'un développement durable et d'une meilleure croissance", a-t-il poursuivi.



Cette université d'été a ainsi mis un accent particulier sur plusieurs thèmes d'IA d'importance croissante, notamment l'apprentissage automatique, l'apprentissage en profondeur, les technologies de l'IA, le Tiny ML ou encore l'Efficient Machine Learning, ajoute le communiqué, estimant qu'elle vient confirmer l'engagement de l'Université Al Akhawayn à être une locomotive de l'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique, ouverte sur le monde et les nouvelles technologies.



L'Université Al Akhawayn a su anticiper l'importance cruciale de l'intelligence artificielle dans le paysage technologique contemporain. Pionnière dans l'enseignement de l'IA, elle a reconnu l'importance vitale d'offrir à ses étudiants une connaissance approfondie dans ce domaine.



Consciente des transformations majeures que l'IA apporte au marché du travail, l'UAI s'engage à préparer ses étudiants à naviguer avec succès dans ce nouvel environnement. L'Université est résolue à doter ses étudiants des compétences nécessaires pour comprendre, développer et appliquer les technologies d'IA, leur permettant ainsi de rester compétitifs et pertinents dans un monde de plus en plus numérisé.