L'inflation sous-jacente stable en 2020

12/08/2021

L’ inflation sous-jacente est ressortie stable sur l'ensemble de l’année 2020 à 0,5%, et ce comparativement à une année auparavant, selon Bank AlMaghrib (BAM). L'inflation sousjacente s’est, en effet, établie à 0,7% en moyenne entre janvier et avril avant de décélérer graduellement pourse situer à 0,3% en décembre, précise la Banque centrale dansson rapport annuelsur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2020, présenté par Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib à SM le Roi Mohammed VI. "Après une tendance haussière amorcée en novembre 2019, l'inflation sous-jacente s’est inscrite en baisse à partir du mois de mai 2020, tirée par l'affaiblissement de la demande engendré par la crise sanitaire de la Covid-19 qui a largement compensé l’effet des perturbations des chaînes d’approvisionnement de certains produits", explique la même source. Par composante, poursuit BAM, la variation moyenne des prix sur l'année est revenue de 3,3% à -0,4% pour les "communications", de 3,5% à 2,7% pour l'"enseignement" et de 1,2% à 0,3% pour les "articles d'habillement et chaussures". En revanche, après un recul de 1,1% en 2019, les prix des produits alimentairesinclus dans cette composante ont connu une quasi-stagnation, recouvrant une augmentation de 1,8%, après un reflux de 12,2%, des prix des "huiles" et un repli de 2,6%, après un accroissement de 4,6%, de ceux des "viandes fraîches". Ainsi, l'inflation sous-jacente aura contribué à hauteur de 0,3 point de pourcentage à l’évolution des prix à la consommation, soit le même niveau qu'une année auparavant, relève la Banque centrale