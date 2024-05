L'industrie du futur sous les projecteurs à Tanger

14/05/2024

Le Club industriel et logistique de l’Ecole nationale des sciences appliquées de Tanger a organisé, ce week-end, la 6ème édition de son événement phare "La Journée industrielle", sous le thème "Industrie du futur: le Maroc vers un nouveau paradigme industriel".



Cette édition a pour objectif principal de placer l’importance de miser sur l’industrie marocaine au cœur des préoccupations de tous les acteurs de l’écosystème industriel.



Cette journée a été l'occasion pour les intervenants de débattre de plusieurs thématiques, à travers des conférences animées par des professionnels du domaine, des tables rondes et divers ateliers de partage de connaissances et d’apprentissage, rapporte la MAP.



Selon les organisateurs, cet événement s’érige comme un moyen d’ouverture sur le nouveau monde industriel et un carrefour d’échanges d’informations et de savoirs industriels entre professionnels, conférenciers, étudiants et jeunes diplômés.



Les intervenants ont souligné que le Maroc, porté par une vision audacieuse, s'est engagé résolument dans une transformation industrielle majeure, amorçant ainsi un nouveau paradigme pour son secteur industriel, relevant que le pays s'efforce de diversifier ses activités et d'adopter des approches novatrices, créant ainsi les fondations d'une industrie moderne et durable.



Selon eux, cette transition vers un nouveau paradigme industriel témoigne de l'engagement du Maroc à relever les défis du XXIe siècle, soulignant que l'industrie marocaine se positionne désormais comme un acteur compétitif sur la scène mondiale, capitalisant sur ses atouts pour édifier une industrie plus compétitive, durable et résiliente.



Cette manifestation vise à préparer les jeunes étudiants et professionnels à réussir dans un monde industriel en mutation constante, à identifier les futurs talents du secteur industriel, ainsi qu’à promouvoir l'échange et le partenariat entre les entreprises, les institutions académiques et les jeunes talents, pour favoriser la collaboration et le développement de l'écosystème industriel marocain.



Il est à noter que la Journée industrielle est organisée dans le but d'accompagner les étudiants du génie industriel et logistique et de leurs donner l'opportunité de découvrir davantage le monde professionnel dans lequel ils s'engagent, en leur offrant un lieu de rencontre dans une belle ambiance de networking.