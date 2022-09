L’indice des prix à la consommation orienté à la hausse pour le septième mois d’affilée

Entre juillet et août 2022, les hausses ont concerné principalement les «Fruits» (9,6%), les «Poissons et fruits de mer» (2,2%) et le «Lait, fromage et œufs» (1,4%), selon le HCP

23/09/2022