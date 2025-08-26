L’incident survenu dans le camp d’été de Ras El Ma : Un acte isolé selon la Fédération nationale des colonies de vacances

Un communiqué de la Fédération nationale des colonies de vacances vient pour faire la part des choses suite à l’incident isolé survenu dans l’un des camps d’été à Ras El Ma. Elle a affirmé que le comportement indécent signalé n’a aucun lien avec l’administration ni avec les encadrants pédagogiques qui ont été les premiers à le découvrir et à y faire face avec tout le sens des responsabilités.



La Fédération, rappelle le communiqué, a souligné que de tels actes déviants, même s’ils surviennent de manière individuelle et isolée, ne reflètent en rien les valeurs et principes éducatifs et humains sur lesquels reposent les colonies nationales. Elle a précisé que ces espaces resteront sûrs et ouverts pour ancrer les valeurs de citoyenneté et d’éducation saine.



La sécurité physique et psychologique des enfants, d’après la Fédération nationale des colonies de vacances, reste une ligne rouge, et une responsabilité partagée entre l’Etat, la société civile et les familles, dans le cadre d’une relation de confiance qui ne tolère ni négligence ni complaisance. Elle a également expliqué que généraliser un comportement individuel déviant à l’ensemble du système des colonies de vacances est injuste, d’autant plus que des milliers d’encadrants et d’associations y travaillent avec un haut degré de responsabilité.



Elle a également réitéré son refus catégorique de toute généralisation injuste susceptible de nuire à la réputation des encadrants pédagogiques, affirmant par là même son attachement à poursuivre toute personne reconnue coupable d’actes indécents portant atteinte à l’enfance ou trahissant la confiance éducative, en insistant sur le respect de la présomption d’innocence et l’attente des résultats des enquêtes officielles.



La Fédération a appelé les associations œuvrant dans le domaine des colonies de vacances à redoubler d’efforts et à s’engager au plus haut niveau de responsabilité et de discipline, en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération, et en renforçant les mécanismes de contrôle et de vigilance éducative afin de garantir un environnement sain et sécurisé dans les espaces de colonies.



Elle n’a pas manqué en dernier lieu de louer les efforts déployés par le département de la jeunesse dans toutes ses composantes pour protéger les enfants et améliorer les services offerts au sein des colonies, invitant les familles marocaines à faire confiance aux organisations de la société civile comme partenaire essentiel de l’éducation et du développement, afin de contribuer à la promotion d’espaces éducatifs sûrs et inspirants pour les générations futures, conclut le communiqué.



