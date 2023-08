L'incendie de la forêt de Maghraoua totalement maitrisé

20/08/2023

L' incendie de la forêt de Maghraoua (province de Taza) a été totalement maîtrisé mercredi, après six jours d’intenses efforts de lutte, a affirmé le directeur provincial de l’Agence nationale des Eaux et forêts (ANEF), Morad Safadi.



Déclaré vendredi dernier, cet incendie a touché 790 ha de massifs forestiers de Maghraoua, situé dans la zone dite Jemaa Bouali et Boulbib, a précisé M. Safadi dans une déclaration à la MAP. Ces feux de forêts sont désormais totalement sous contrôle à la faveur des efforts déployés par les équipes de l'ANEF, de la Protection civile, de la Gendarmerie royale, des autorités locales et des Forces auxiliaires, avec le soutien d'unités des Forces Armées Royales (FAR).



Grâce à la mobilisation générale des différentes équipes d’intervention, qui étaient appuyées par des avions Canadair des Forces Royales Air, aucune perte humaine ou de biens des habitants n’a été enregistrée.



Les habitants qui ont été évacués des zones à risque et hébergés, par les autorités locales, dans des structures d’accueil au centre de la commune Maghraoua, pendant les premiers jours de l’incendie, ont, tous, regagné leurs domiciles, a-t-on constaté sur place.



Plus d'une centaine d'habitants issus de trois douars, proches du périmètre de l’incendie, avaient été évacués par mesure de sécurité, rappelle-t-on