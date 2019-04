L'improbable raison pour laquelle Madonna quitte le Portugal

06/04/2019

Madonna, reine de la pop et des caprices de star ? Alors que la chanteuse vit depuis deux ans au Portugal, il semblerait que son amour pour ce pays soit définitivement déçu. Pour les besoins d'un tournage, celui du clip "Indian Summer", la star avait jeté son dévolu sur un lieu : le palais Quinta Nova da Assunção, un édifice du XVIIIe siècle situé dans la ville portugaise de Sintra, rapporte le journal local l'Expresso.

Dans le scénario de sa vidéo, Madonna avait demandé à ce qu'un cheval entre dans la bâtisse, forcément fragilisée par les années. Cette requête a été refusée par Basílio Horta, le maire de la ville de Sintra, qui craint pour la sauvegarde du palais et notamment de son parquet d'origine qui aurait eu du mal à supporter le poids d'un cheval. Le tournage du clip avait bien commencé le 15 mars dernier, avant d'être interrompu par Madonna, s'étonnant de ne pas voir ses exigences satisfaites. "En aucun cas vous laisseriez un cheval entrer dans le palais, cela n'a aucun sens ! Madonna est une artiste, mais le palais appartient à tout le monde et ne doit pas être abîmé", a fait valoir le maire de la ville dans les colonnes du média local, rappelant que "certaines choses ne s'achètent pas".

L'Expresso explique même que la police a été envoyée sur place pour éviter que ses producteurs ne bravent l'interdiction et fassent entrer le cheval. Mais ce refus n'a pas plus du tout à la star. Les équipes de la chanteuse auraient même fait appel au Premier ministre pour contourner l'interdiction du maire de Sintra, où se trouve le palais. En vain. "J'ai tellement donné au Portugal et lorsque l'on demande une simple faveur, pour montrer le Portugal au monde entier, on me dit non", aurait-elle lancé, selon le quotidien portugais Correio da Manhã, repéré par le HuffPost. L'interprète de "Like a Virgin" s'en serait même prise à son manager, qu'elle accuse de l'avoir "convaincue de venir vivre ici" il y a deux ans. Madonna aurait ainsi décidé de quitter le Portugal pour retourner vivre aux Etats-Unis.