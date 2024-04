L'importance du secteur forestier dans la préservation de l'équilibre écologique mise en relief à Marrakech

14/04/2024

Les participants à la 3ème édition du Forum International des arbres, qui se poursuit jusqu’au 15 avril sous le thème "Elever une forêt- Planter de l'eau", ont souligné, samedi à Marrakech, l'importance du secteur forestier et son rôle fondamental dans la préservation de l’équilibre écologique et la protection de la diversité de la faune et de la flore.



Ils ont également jeté la lumière sur les facteurs à l'origine de la détérioration du secteur forestier; due notamment aux catastrophes naturelles et à l'intervention humaine, ce qui nécessite la réalisation de plusieurs études pour identifier ces déséquilibres et explorer les meilleurs moyens de les surmonter afin de préserver les forêts et d’améliorer la relation de ces espaces naturels avec l’Homme, rapporte la MAP.



Dans ce sens, le chercheur suisse dans le domaine forestier, Ernes Zurcher, a mis en avant l'impact des forêts sur l'équilibre climatique, notant que le secteur forestier en Europe et dans la région méditerranéenne comme partout dans le monde, pâtit d’un déclin inquiétant de ses superficies, ce qui a conduit à l'émergence de plusieurs défis, notamment ceux inhérents au changement climatique.



Toutes les parties impliquées dans le secteur forestier sont invitées à revoir les méthodes utilisées dans la gestion de cet espace écologique, dans le but de préserver et de restaurer sa vitalité, de rétablir l'équilibre écologique et d‘assurer la préservation des sols, de la diversité biologique et des ressources hydriques, a souligné M. Zurcher.



De son côté, l'enseignante-chercheuse à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia, Mounia Achabah a relevé que la forêt qui constitue un espace multifonctionnel garantissant la protection de l'environnement avec sa vocation sociale et économique, a longtemps subi des surexploitations variées de la part de l'Homme.



Et d’ajouter que l’interprétation des modes de gestion de cet espace naturel et l'évaluation de ses mutations selon le cadre politique, économique et social ont permis de mieux concevoir l'état actuel du couvert forestier, notant que le développement durable est d’une importance cruciale dans l'amélioration et le renforcement du rôle du secteur forestier.



D’autres intervenants ont plaidé en faveur de la révision des méthodes agricoles traditionnelles de l'écosystème local et de la promotion de la biodiversité de ce secteur et la diversité génétique des cultures, le but étant d’assurer l'émergence et le renforcement de systèmes alimentaires résilients et adaptés aux besoins locaux.



En guise d’exemple, ils ont relevé le rôle que joue l’arganier dans la lutte contre la désertification et de l'érosion des sols, notant que cet arbre a des retombées économiques directes et indirectes pour de nombreuses familles marocaines.



Organisé par l'Association Arbres, Sciences et Tradition (ASET), la Fondation Averroès et l'Association Ibn Al Baytar, avec le soutien de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM) et de l’Université Mohammed V de Rabat, ce forum constitue l'occasion d'échanger des connaissances, de partager des expériences et de discuter des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux auxquels le monde est confronté.



Au menu de cette édition, figurent des conférences, des tables rondes, des projections de films et des expositions, ainsi que des sorties et des visites au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l'Eau, et la plantation d'arbres par les étudiants de l'un des établissements d'enseignement dans le cadre du Programme "Eco-Ecoles" initié par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.



Les participants à ce Forum auront également l'occasion de visiter l'Observatoire de la Palmeraie de Marrakech (OPM) ainsi que plusieurs parcs de la ville et de ses environs.