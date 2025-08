L'importance de la digitalisation dans l’accompagnement des projets au centre de la JPO du CMS

04/08/2025

Une journée portes ouvertes autour de l’importance de la digitalisation en matière d’accompagnement des porteurs de projets a été organisée, vendredi à M’diq, à l’initiative du Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS).



Organisée en partenariat avec l’Association régionale de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) à la préfecture de M’diq-Fnideq, sous le thème "L’importance de la digitalisation dans l’accompagnement", cette rencontre s'est tenue en marge du bazar solidaire, organisé par le centre au port de plaisance de M’diq.



Cet événement a été l'occasion de mettre en lumière l’importance des outils numériques dans le soutien aux porteurs de micro-projets et aux coopératives, ainsi que leur rôle dans la facilitation de l’accès des populations vulnérables aux services de financement et de soutien technique, tout en leur permettant d’accéder à de nouveaux marchés.



Cette journée a été marquée par la participation de plusieurs acteurs institutionnels du domaine de l’économie sociale et solidaire, des membres du comité provincial de développement humain (CPDH), des représentants d’institutions de microfinance, ainsi que des auto-entrepreneurs et des bénéficiaires des services du centre ou des initiatives lancées par l’Association régionale de l’UNFM, en plus de personnes intéressées par le numérique.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale du CMS, Amina Sakioudi, a souligné que l’organisation de cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints avec l’Association régionale de l’UNFM, visant à mettre en avant l’importance de la digitalisation comme outil efficace pour accompagner les porteurs de projets et renforcer leurs capacités.



Mme Sakioudi a noté que la digitalisation n’est plus un choix ou un luxe, mais une nécessité impérieuse pour améliorer l’efficacité du soutien et de l’accompagnement, surtout face aux défis économiques croissants, soulignant que la réussite de la transition numérique passe par l’écoute des besoins et aspirations des bénéficiaires.



Le programme de cet événement comprenait une série d’ateliers interactifs et de présentations abordant plusieurs axes, tels que l’innovation numérique en faveur de l’inclusion économique, et les outils d’accompagnement digital, ainsi que des témoignages de bénéficiaires ayant pu développer leurs projets, grâce au soutien numérique offert par le centre.



Cette manifestation s’est clôturée par un défilé de mode de tenues traditionnelles marocaines, mettant à l'honneur l’artisanat local et la richesse du patrimoine culturel marocain.



Il est à noter que le CMS a été créé en exécution des Hautes Orientations Royales par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en concertation avec les différents acteurs du secteur de la microfinance au Maroc, dans le cadre de la politique de la Fondation visant à élargir le nombre de bénéficiaires de microcrédits.



Le centre vise principalement à renforcer les capacités des acteurs du secteur de la microfinance à travers la formation de leurs employés et de leurs clients bénéficiaires, la création d’un observatoire national de la microfinance, la promotion et l’accompagnement des très petites entreprises, ainsi que le soutien à la commercialisation des produits et services des clients du secteur de la microfinance.