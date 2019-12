L’icône de Bollywood, Priyanka Chopra, célébrée à Jemaa El Fna

08/12/2019 Libé



Un bel hommage populaire a été rendu, jeudi soir à la mythique Place Jemaa El Fna, dans le cadre de la 18ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), à l’icône de Bollywood, Priyanka Chopra Jonas, qui mène une carrière internationale sans faute et brille dans différents champs artistiques. Le public de la cité ocre, qui voue un véritable culte au cinéma indien, est venu si nombreux et a répondu présent malgré les fraîches températures pour célébrer bien comme il se doit la grande star indienne, Priyanka Chopra Jonas.

Sous les cris de joie et les applaudissements des fans enthousiastes et ravis qui chantent et dansent sur les rythmes de la musique indienne, Priyanka Chopra Jonas a été accueillie sur scène. A cette occasion, l'artiste aux multiples casquettes a exprimé ses vifs remerciements à S.M le Roi Mohammed VI et à SAR le Prince Moulay Rachid ainsi qu'à la Fondation du Festival pour cette belle et importante distinction. "Ce n'est pas ma première fois à Marrakech, et à chaque fois que je reviens, je suis tellement émue et comblée d'amour", a déclaré Chopra qui portait un Sari chic et élégant, remerciant son large public marocain pour cet accueil très chaleureux.

Lors de cette cérémonie magique au coeur de la Place Jemaa El Fna, l'Etoile d'or du Festival a été décernée à Priyanka Chopra Jonas par l'acteur marocain Omar Lotfi, qui n'a pas manqué de souligner le grand amour que porte les Marocains au cinéma et aux stars indiens. Cet hommage a été également marqué par la projection d'extraits des films les plus célèbres de Priyanka Chopra Jonas ainsi que du Film indien "Bajirao Mastani" de Sanjay Leela Bhansali.

Les films "Made in Bollywood" comptent de très nombreux afficionados au Maroc et à Marrakech en particulier. Lors des projections de films indiens sur la Place Jemaa El Fna où est installé un écran géant pendant le Festival, les chants et chorégraphies de ce cinéma populaire enchanteur sont repris par des foules entières. Lauréate du concours de Miss Monde 2000, Priyanka Chopra Jonas, après deux décennies de carrière dans le show business avec des films aussi différents, prouve s'il en était besoin que son monde à elle ne connaît pas de frontières. Elle est née en Inde mais suit des études aux Etats-Unis. Elle fait carrière dans le cinéma et à la télévision aussi bien à Bollywood qu'à Hollywood, ou en tant que mannequin et en chantant pour le monde entier, en hindi comme en anglais. Sa collaboration avec Will.I.Am dans le clip "In my city" est à la fois spécifique et universelle.

Certes, elle invite à venir dans sa ville, mais elle ne dit jamais laquelle, parce que sa ville est un état d'esprit et que Priyanka Chopra est partout chez elle.