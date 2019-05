L'humoriste Bassou offre un spectacle captivant au public r’bati

20/05/2019 Libé

Quiproquos rocambolesques et drôleries ont été au cœur d’un show hilarant du comédien Mohamed Bassou qui a gratifié, jeudi soir, le public r’bati de sketchs inspirés et imbus du quotidien de tous les jours, et ce dans le cadre de la 5ème édition du Festival "Aji T’hdm", initié par Amine Belghazi et Oubeid Allah Hlal, artistiquement connus sous le nom "Les Inqualifiables".

Après deux premiers spectacles intitulés "Va dormir va" et "Marocologie", donnés respectivement par Amine Radi et le duo Driss et Mehdi, le talentueux comédien Bassou a fait le bonheur de ses nombreux fans, en interprétant les meilleurs de ses sketchs décapants dans lesquels s’entremêlent drôlerie grandissante et aventures hilarantes d’un jeune dans son quartier et entourage ou encore dans ses relations familiales parfois compliquées, toujours sous une plume taquine et drôle.

Se basant sur son propre vécu, Bassou raconte tout au long de son spectacle, intitulé "Hollywood smile", son entourage ou encore les habitants de son village natal. Il a brillamment séduit le public, en évoquant également une série de sujets puisés de l’actualité populaire.

C'est ainsi que, durant environ 1H30 d'hilarité dans l’enceinte archicomble du Théâtre national Mohammed V, le jeune artiste a distillé un humour mordant, imbibé du quotidien, usant de sa spontanéité, voire de ses petites naïvetés.

Natif de Zagora, Bassou a réussi avec une touchante simplicité, à se faire aimer du public en un temps record après ses débuts. Son humour spontané, son style inimitable, qu’il façonne depuis des années, fait de lui l’un des humoristes les plus populaires et les plus suivis de la Toile.

Ce jeune, qui s’est imposé comme l’un des humoristes les plus doués de sa génération, a voulu à travers son spectacle "Hollywood smile", mêler dérision et situations sociales, puisées de son vécu quotidien ainsi que de la vie de tous les jours des gens, leur façon de vivre et leur parcours dans la vie, le tout dans un humour réfléchi et percutant.

Ainsi, l’humoriste a abordé différents sujets inhérents au mariage, à la vie conjugale, aux obsèques, aux différentes classes sociales ou encore les incompréhensions entre la jeune génération et l’ancienne, prêtant souvent à la confusion et au rire.

Le spectacle s’est terminé, tout naturellement, sous une salve d’applaudissements du public, agréablement surpris par l’humour unique de Bassou, qui a abordé des sujets aussi dissemblables que pertinents. A travers ce show époustouflant, qui a tenu toutes ses promesses, les festivaliers, littéralement conquis et enchantés, ont vécu, le temps de cette soirée ramadanesque grandiose, de véritables moments de convivialité, de communion et de partage.