L’horizon géopolitique de la question du Sahara marocain en débat à Dakhla

03/03/2024

L’ horizon géopolitique de la question du Sahara marocain a été au centre de la première Policy Conference de la Coalition pour l’autonomie au Sahara (AUSACO), organisée jeudi dernier à Dakhla, en présence d'éminentes personnalités nationales et internationales.



Cette conférence a pour objectif d’engager une nouvelle réflexion sur ce différend régional à travers ses différents aspects, à l’aune des derniers développements que connaît la question à l’ONU et sur le terrain ainsi qu'à la lumière du lancement de l’Initiative Atlantique par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, annoncée à l’occasion de la célébration du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte (6 novembre 2023).



Les participants ont salué les efforts déployés par le Royaume, dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, visant à ériger la région en passerelle vers l’Afrique et les autres continents.



Dans la "Déclaration de Dakhla", les participants ont félicité le Royaume, sous le leadership de S.M le Roi Mohammed VI, pour les différentes initiatives Royales, notamment le gazoduc Maroc-Nigeria et l'Initiative du Souverain ayant pour objectif de favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. "Toutes ces initiatives Royales s’inscrivent dans le cadre d’une vision stratégique visant à ériger le Sahara marocain en plateforme de sécurité, de stabilité et de co-développement dans les espaces atlantique, saharien, africain et méditerranéen", ont-ils précisé.



En outre, ils ont fait part de leur admiration du climat de paix, de sécurité, de liberté et de démocratie qui prévaut dans la région du Sahara marocain et de l’ouverture par 32 pays, issus de tous les continents, de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, marquant ainsi une dynamique irréversible en faveur de la marocanité du Sahara.



Tout en affirmant leur soutien à la marocanité du Sahara, les membres de l’AUSACO issus d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine ont appelé tous les pays du monde qui ne l’ont pas encore fait "à exprimer clairement leur appui à l'initiative marocaine d'autonomie pour rejoindre les 110 pays ayant déjà fait part clairement et fermement de leur soutien à cette initiative".



D'autre part, la "Déclaration de Dakhla", dont lecture a été donnée par le coordonnateur de l’AUSACO en Afrique, Abdellatif Aidara, appelle l’Algérie à respecter ses obligations conformément au droit international humanitaire en vue de mettre fin à la situation de non-droit qui prévaut dans les camps de Tindouf, en territoire algérien.



Les membres de l'AUSACO ont exhorté, à cet égard, l’Algérie à permettre un retour dans la dignité des populations séquestrées dans ces camps à leur mère patrie, le Maroc, à assumer ses responsabilités historiques dans la genèse, l’évolution et la persistance du différend régional autour du Sahara marocain et à s’engager, dans un esprit de réalisme et de compromis, dans le processus onusien.



S’exprimant lors de cet événement, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, a souligné que la ville de Dakhla accueille, régulièrement, des rencontres internationales de taille à travers lesquelles elle a pu attirer de nombreuses personnalités de premier plan, notamment des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des parlementaires et des organisations gouvernementales et non gouvernementales.



Toutes ces personnalités et organisations ont pris connaissance des chantiers socioéconomiques mis en œuvre ou en cours de réalisation dans la région, a-t-il ajouté, passant en revue certains projets structurants, plus particulièrement le port de Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla et le projet d'irrigation de 5.000 ha par dessalement de l’eau de mer. Tous ces projets d’envergure, a enchaîné Ali Khalil, vont faire des régions du Sud du Royaume, en général, et de Dakhla-Oued Eddahab, en particulier, un pôle économique important, confortant ainsi sa position en tant que porte d'entrée majeure pour le Maroc vers l'Afrique et le reste du monde.



Pour sa part, le coordonnateur de l'AUSACO a souligné que cette conférence a pour principal objectif de tenir des débats objectifs et constructifs à la lumière "des réalisations sans précédent" que connaît le Sahara marocain sur le plan du développement socioéconomique. Il a expliqué que cette conférence intervient sur fond du soutien massif manifesté par la quasi-majorité de la communauté internationale en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie, qui s’érige comme l’unique solution pour résoudre définitivement ce dossier.



Les débats sont de nature à expliciter les réalités sur le terrain et à s’inscrire dans un langage visant à éclairer l’opinion publique internationale sur les contre-vérités et les allégations mensongères fomentées par l’Algérie, a poursuivi M. Aidara.



Quant au choix de Dakhla pour abriter cet évènement de taille, M. Aidara a fait observer qu’il s’agit d’une occasion pour permettre à l’ensemble des participants de constater l’essor que connaît cette ville en termes d’infrastructures et de mise en oeuvre de projets structurants visant à l'ériger en passage indispensable pour les investissements et le développement.



"Depuis le début de la question du Sahara marocain, le Sénégal a toujours maintenu sa position en faveur du Maroc et de son intégrité territoriale", a-t-il relevé, ajoutant que son pays qui considère cette affaire comme une cause nationale, a démontré son appui à maintes reprises, y compris au sein de l’Union africaine, en étant parmi les plus ardents défenseurs du retour du Maroc à l’organisation panafricaine en 2017 et en soutenant les positions du Royaume au sein des institutions panafricaines.



De son côté, le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a fait remarquer que la région de Dakhla-Oued Eddahab vit, à l'instar des autres régions du Sud du Maroc, au rythme de grands projets structurants dans tous les domaines, lui permettant de poursuivre à pas sûrs son essor et sa marche de progrès dans le sillage du Nouveau modèle de développement. Il a, à cet égard, passé en revue les différents méga-projets mis en oeuvre ou en cours de réalisation au niveau de la région, notamment le port Dakhla Atlantique, qui revêt une importance stratégique pour l’Afrique de l’Ouest et pour les provinces du Sud.



Ce projet, a-t-il enchaîné, permettra d’une part, de soutenir le développement économique, social et industriel de la région, dans tous les secteurs productifs, et, d’autre part, de renforcer davantage le rayonnement de la région en tant que pôle économique régional. Ont pris part à cette rencontre des membres d’AUSACO issus d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, des élus locaux et des parlementaires originaires du Sahara marocain.



Au programme de cette rencontre figuraient plusieurs panels de débats-discussions, ainsi que des visites de terrain concernant des projets structurants s’inscrivant dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud.



AUSACO est une organisation indépendante et autonome qui rassemble plus de 3.000 politiciens, parlementaires, diplomates, universitaires, journalistes, avocats et représentants de la société civile issus de tous les continents, ayant pour cause commune de faire le plaidoyer dans les différents milieux politiques, parlementaires et universitaires, en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique solution pour mettre définitivement un terme au différend régional autour du Sahara marocain.



H.T