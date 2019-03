L’hommage de Céline Dion aux victimes de Christchurch

23/03/2019

Il y a quelques jours, la Nouvelle-Zélande vivait l'un des plus grands drames de son histoire. Ce vendredi 15 mars, un homme de 28 ans s'est introduit dans deux mosquées de la ville de Christchurch avant d'ouvrir le feu tuant de nombreuses personnes. Au total, le nombre de victimes s'élève à 50 morts. Si l'attentat a été condamné par plusieurs chefs d'Etat, de nombreuses personnalités ont aussi tenu à rendre hommage aux victimes de la tuerie.

Parmi elles, on retrouve la chanteuse Céline Dion. Sur son compte Instagram, l'artiste a écrit un message poignant en anglais et en français : "Je suis de tout cœur avec les victimes, leurs familles et la population de Nouvelle-Zélande", a-t-elle commencé. "Personne ne devrait avoir peur d'aller dans un lieu de culte, jamais. Nous devons tous nous unir contre la haine. Je vous souhaite amour, force et lumière en cette période très sombre".

Sur Instagram, les abonnés du compte de Céline Dion ont été profondément touchés par ce message et ont, à leur tour, rendu hommage aux victimes. Une tragédie qui touche le coeur de tous les pays mais aussi toutes les religions...