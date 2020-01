L’hommage de Camila Cabello à son père

01/02/2020

Camila Cabello a rendu un hommage émouvant à son père lors des Grammy Awards qui ont eu lieu dernièrement à Los Angeles.

La chanteuse de 22 ans a interprété le titre 'First Man' - qui figure sur son deuxième album intitulé 'Romance' - face au public rempli de stars, au Staples Center, où elle a été rejointe par son père.

Pendant sa performance, Camila - qui a d'abord trouvé la gloire en tant que membre du groupe Fifth Armony - s'est frayé un chemin à travers la foule avant de tenir la main de son père, qui était assis tout près de la scène, dans le public.

Par ailleurs, la chanteuse a célébré dimanche 12 janvier 2020 - soit deux ans plus tard, jour pour jour - la date de sortie de son premier album solo 'Camila', et a diffusé sur les réseaux sociaux, un montage des moments forts de sa carrière, accompagné d'un doux message à l'intention de ses fans dévoués.

Elle a écrit sur Instagram: "Aujourd'hui est le deuxième anniversaire de mon premier album... ces clips [vidéos] vont du souvenir le plus récent que j'ai de cet album, au plus ancien".

"C'est fou de regarder la fille dans ces vidéos, de revoir ses performances et de me souvenir de la façon dont je me suis sentie durant ces moments. Je me souviens d'avoir été tellement effrayée lors du tournage de mon premier clip vidéo, et que cela se ressentait à travers mes genoux, mes mains, et ma voix qui tremblait. Honnêtement regarder ces vidéos me laisse un peu sans voix et nostalgique, dans le sens le plus positif du terme. "Je n'oublierai jamais ces souvenirs aussi longtemps que je vivrai".