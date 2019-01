L’heure de la retraite sonnera en fin de saison pour Petr Cesh

17/01/2019

Le gardien international tchèque d'Arsenal Petr Cech (36 ans) prendra sa retraite à la fin de la saison, après vingt saisons en tant que professionnel, a-t-il annoncé mardi.

"C'est ma vingtième saison en tant que joueur professionnel et cela fait vingt ans que j'ai signé mon premier contrat professionnel, c'est donc le bon moment pour annoncer que je vais prendre ma retraite à la fin de cette saison", a tweeté le joueur au célèbre casque.

"Après avoir joué 15 ans en Premier League et gagné tous les trophées possibles, j'ai l'impression d'avoir atteint tous mes objectifs. Je vais continuer à travailler dur à Arsenal pour gagner un trophée de plus cette saison, puis j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve à l'extérieur du terrain", a ajouté le Tchèque aux 124 sélections (record).

Cech est arrivé en Premier League en 2004, en provenance de Rennes. Après onze saisons à Chelsea, il avait signé à Arsenal en 2015. Il a remporté quatre titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions avec les "Blues".

"Un champion sur et en dehors du terrain. Profite de ta retraite", a réagi Chelsea sur Twitter, en plus d'afficher plusieurs photos montrant le Tchèque en train de soulever ses nombreux trophées avec les "Blues".

Sa carrière a aussi été marquée par sa grave blessure à la tête, en 2006. Lors d'un choc avec un joueur de Reading, il avait souffert d'une fracture du crâne. Opéré, il était revenu au jeu quatre mois plus tard, portant désormais un casque noir, devenu depuis sa marque de fabrique.

"Pour votre professionnalisme, pour être un modèle parfait, pour les 50 matches sans encaisser de but, pour votre honnêteté, votre intégrité et pour votre travail inspirant avec @AFC_Foundation, nous voulons dire.... Merci @PetrCech!", a écrit Arsenal, où le Tchèque a perdu sa place de titulaire au profit de l'Allemand Bernd Leno cet automne.

Si le natif de Pilsen est beaucoup apprécié du côté de l'Emirates Stadium, il a aussi été salué dans son pays natal.

"Petr a toujours été un professionnel à 100%, et il parvenait à transmettre cet aspect aussi à toute l'équipe. Nous devons pleinement respecter sa décision d'arrêter sa carrière après cette saison, il sait sûrement pourquoi il fait cela", a commenté le sélectionneur de la République tchèque Jaroslav Silhavy.

"Je ne cesse d'admirer son professionnalisme, si typique de sa part, en combinaison avec son intelligence naturelle et son caractère amical. Il est l'un des plus importants ambassadeurs du sport tchèque", a ainsi estimé son agent Viktor Kolar.

"C'est un grand honneur pour nous de faire partie d'une telle carrière!", a encore salué le Sparta Prague, où le gardien a évolué une saison (2001-2002) après avoir fait ses débuts professionnels dans le petit club de Blsany.