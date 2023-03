L'exposition de la Sira Annabaouia sera ouverte en deux périodes pendant le Ramadan

19/03/2023

L'Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a indiqué que l'exposition internationale et le Musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique, qu’elle abrite actuellement dans son siège à Rabat, ouvrira ses portes aux visiteurs en deux périodes durant le mois sacré de Ramadan.



Compte tenu de la demande importante et croissante que connaît l’exposition, celle-ci sera ouverte au public avant l’Iftar de 12h00 à 15h00 et après l’Iftar de 21h00 à 01h00, et ce tous les jours de la semaine, sauf le lundi, fait savoir un communiqué de l’Organisation.



L'exposition et le Musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique, organisés sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, "connaissent une forte demande, puisque l’on observe des allées bondées de visiteurs de tout âge, venus des quatre coins du Royaume et de nationalités différentes", indique l’ICESCO, ajoutant que l'exposition "est devenue une destination pour ceux qui ont soif d'approfondir leurs connaissances sur les différents aspects de la Sira du Prophète". Cet événement, qui a ouvert ses portes au public le 28 novembre 2022, constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des oulémas et est tenue pour la première fois en dehors de l'Arabie saoudite.



Elle vise à mettre en exergue le message de l’Islam incarnant les valeurs de justice, de paix, de miséricorde, de tolérance, de coexistence et de modération, fondé sur le Saint Coran, la Sunna du Prophète et l’histoire islamique.

Bouillon de culture