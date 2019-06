L'exposition “Sur le fil” de l'artiste peintre Zineb Bennis à Casablanca

03/06/2019 Libé

L’artiste peintre marocaine, Zineb Bennis, exposera ses œuvres, du 12 juin au 12 juillet à Casablanca, dans le cadre de l’exposition "Sur le fil", mettant en relief de grands portraits saturés, majoritairement féminins.

Cette exposition, qui se tiendra à la galerie "So Art Gallery", mettra en avant une esthétique aérienne et évanescente, fruit d’une phase difficile de transition vécue par cette jeune artiste dont les créations sont le reflet de conversations intérieures, indique un communiqué de la galerie.

"Sur le fil" est une exposition singulière qui se déploie à travers des canevas pour donner vie à de grands portraits saturés, délivrant des regards et des expressions faciales. Ces portraits, révélateurs d’émotions, sont particulièrement inspirés par des visages féminins. L'artiste, qui travaille sur des toiles qu’elle affine à travers le jet d’encre, sans même les toucher, utilise une technique contemporaine libre dite "Drip Painting" et y exprime des émotions, des expressions, des visages, en monochrome afin d’apporter plus de profondeur à ses travaux, dont le rendu oscille entre figuration narrative et abstraction lyrique. Elle utilise la peinture tout en liberté, faisant du corps et du visage des sources de sensation et d'émotions brutes pour aller au-delà des codes. Mélangeant mélancolie, honnêteté, réalité ou fantasmes, son projet a pour unique objectif de transcrire et partager une réalité perdue, celles des mots que l’on ne dit plus.

Peintre autodidacte, cette jeune artiste, affine ses techniques au fil du temps et reste dans la recherche de nouvelles formes, de matières et explore les possibilités d’expression à travers ses canevas qui font fi de livres ouverts et de partage de messages.