L’exposition "Promenade mathématique à travers Al-Andalus" s’installe au Palais El Badii à Marrakech

23/05/2025

L’exposition "Promenade mathématique à travers Al-Andalus" a ouvert ses portes mardi au Palais El Badiî à Marrakech, dans le cadre des célébrations du Mois du patrimoine.



Organisée par l’Institut Cervantès de Marrakech, en partenariat avec la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi, cette exposition propose plus de 20 panneaux explicatifs qui révèlent aux visiteurs comment les arts et les sciences se sont rencontrés dans l’architecture andalouse, en mettant en lumière sa dimension symbolique et sa rigueur mathématique.



L’exposition, organisée en collaboration avec l’Association Turath et l’Académie Toubkal pour les recherches et les études sociales, ainsi que le Centre de la mémoire de Marrakech pour le patrimoine et la culture, se penche sur l’étude des systèmes ornementaux, des structures géométriques et des mosaïques, à travers l’usage de techniques modernes telles que la photogrammétrie, la réalité virtuelle et la génération algorithmique, révélant ainsi la richesse et l’avancée scientifique de cette culture à son époque.



Cet événement artistique qui se poursuit jusqu'au 10 juin prochain, propose une promenade, virtuelle et/ou en présentiel, à travers l’Alhambra de Grenade, la Mosquée et la Synagogue de Cordoue, l’Alcazar royal, la Tour de l’Or, la Giralda et les portes de la Cathédrale de Séville, afin d’offrir une nouvelle lecture de ce patrimoine en intégrant, grâce à des outils technologiques (Exploria Ciencia, Modèles 3D, Fabrication numérique et GeoGebra), science, art et histoire.



Dans une déclaration à la MAP, Hasna El Haddaoui, conservatrice du Palais El Badiî, a précisé que cette exposition, conçue par la Fondation "Descubre", vise à mettre en lumière l’aspect mathématique et architectural de plusieurs édifices historiques, tels que l’Alhambra, la mosquée de Cordoue, le minaret de la Giralda, et d’autres monuments islamiques andalous.



Cet événement vise à combiner l’art et la science à travers 23 panneaux qui illustrent l’empreinte unique du patrimoine matériel islamique andalou, en particulier durant les périodes omeyyade, almoravide et almohade, a-t-elle ajouté.



L’organisation de l’exposition au sein de ce site emblématique contribue à renforcer la valeur de ce monument historique, qui accueille tout au long de l’année divers événements patrimoniaux et artistiques, notamment durant le Mois du patrimoine, a-t-elle fait observer.



De son côté, le directeur de l’Institut Cervantès de Marrakech, Miguel Ángel Sanjosé Ribera, a souligné que cette exposition représente une occasion pour mettre en avant le patrimoine commun entre l’Espagne et le Maroc, tout en offrant aux visiteurs une exploration de monuments andalous.



"A travers l’organisation de cette exposition, l’Institut Cervantès démontre son engagement en faveur du renforcement des échanges culturels et scientifiques entre les deux pays, et sa volonté de consolider les liens historiques et humains entre les deux rives de la Méditerranée, tissés au fil des siècles", a-t-il insisté.



A noter que cette activité culturelle s’inscrit dans le cadre du projet "Paseos Matemáticos", lancé par la Fondation "Descubre", en partenariat avec plusieurs universités et institutions académiques et culturelles de la région andalouse, avec le soutien des Instituts Cervantès à travers l’organisation de ses étapes internationales dans les pays d’Afrique du Nord.