L’exposition "De l’autre côté de l’Atlantique : l’art cubain" fait escale à Tanger

26/07/2024

Après avoir connu un vif succès au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, en février dernier, l’exposition "De l’autre côté de l’Atlantique : l’art cubain" voyage à Tanger, au musée de la Kasbah-Espace d’art contemporain.



À partir du 24 juillet, le public tangérois aura l’opportunité de découvrir les œuvres de vingt-deux artistes, offrant des approches multiples et variées et mettant en lumière la diversité de la création cubaine moderne et contemporaine.



Cette exposition, organisée par la Fondation nationale des musées et Alberto Magnan et placée sous le commissariat de José Manuel Noceda Fernández et Abdelaziz El Idrissi, réunit des artistes qui s’expriment à travers différents médiums : peintures, photographies, sculptures, installations et vidéos, pour dévoiler leurs univers singuliers et leurs visions plurielles.



A cette occasion, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, a relevé que cette exposition est une invitation au voyage, à la découverte, à la réflexion et à la célébration de la richesse artistique cubaine, en offrant un éclairage sur les artistes modernes et contemporains latino-américains, ajoutant que l’exposition avait connu un réel engouement lors de sa présentation à Rabat.



M. Qotbi a également souligné que la Fondation nationale des musées va continuer à nouer des collaborations internationales, en variant les partenariats à travers le monde pour ainsi contribuer à la diffusion de l’art et du patrimoine.



Et d’ajouter, dans une déclaration à la presse, que cette exposition représente une réelle chance et opportunité de découvrir des artistes qui ont marqué l’histoire de l’art, à l’instar de Wifredi Lam, grand ami de Picasso et qui aurait inspiré le peintre espagnol pour la réalisation de Guernica.



De son côté, le commissaire de l’exposition, Abdelaziz El Idrissi, a indiqué que cette exposition est itinérante, ayant été présentée à Rabat, puis Marrakech avec une escale désormais à Tanger, ajoutant que la Fondation nationale des musées œuvre à présenter de grandes expositions, non seulement à la capitale, mais dans la plupart des villes du Royaume, afin que les citoyens de toutes les régions marocaines puissent profiter de ces chefs d’œuvre.



Cette exposition, a-t-il poursuivi, reflète également l’ambition de la Fondation de s’ouvrir sur d’autres espaces géographiques, dans le but de renforcer l’offre culturelle sur tout le territoire national.



Le parcours de l’exposition se déploie en trois sections complémentaires, dont la première, intitulée "Wifredo Lam : cartographie intime", comme son nom l’indique, explore les œuvres de l’un des artistes les plus influents du XXe siècle, Wifredo Lam, qui a entretenu une amitié profonde avec Pablo Picasso, Aimé Césaire, André Breton et bien d’autres qui l’ont inspiré tout au long de son parcours. Cette section regroupe un ensemble d’œuvres issues de la collection de son petit-neveu Juan A. Castillo Vázquez, réalisées entre 1936 et 1958.



"Les deux concrets : Loló Soldevilla et Sandú Darié" met en avant quelques expressions de l’abstraction cubaine dans les années cinquante, à travers le regard de ces deux artistes majeurs du "groupe des concrets", tandis que la dernière section "Territoires sans limites", dévoile les différents aspects des arts visuels cubains les plus récents, émergés entre la fin du XXe siècle et les premières décennies du présent millénaire.



Cette exposition reflète ainsi un dialogue visuel entre des artistes de Cuba et de sa diaspora, animés par leur volonté commune de repousser les frontières de la création et d’explorer de nouveaux territoires d’expression, où tout est possible. "De l’autre côté de l’Atlantique : l’art cubain" offre ainsi au public une meilleure compréhension des influences multiples qui ont marqué l’évolution de l’art cubain.