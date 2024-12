L'experte Khadija Bendam nommée vice-présidente du Réseau des femmes arabes en sécurité chimique, biologique et nucléaire

25/12/2024

La présidente de la section marocaine de Women in Nuclear Global (WIN), Khadija Bendam, a été nommée au poste de vice-présidente du Réseau des femmes arabes en sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), dont la réunion inaugurale s’est tenue récemment à Chypre.



Cet événement a réuni des spécialistes et des décideurs dans le domaine de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire pour discuter des défis rencontrés et des opportunités offertes dans ce secteur au niveau de la région.



La nomination de l'experte marocaine lui permettra de contribuer activement à la promotion et à l'autonomisation des femmes en matière notamment de sécurité chimique, biologique, nucléaire et radiologique, indique WIN-Maroc dans un communiqué.



Lors de cette rencontre, Mme Bendam a présenté un exposé sur les activités régionales pour l'autonomisation des femmes dans les domaines nucléaires, soulignant l'importance de renforcer la participation des femmes dans ce secteur stratégique.



La séance d'ouverture a été marquée, notamment, par des interventions de la directrice générale adjointe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Najat Mokhtar, ainsi que des représentants de l'Administration américaine de la sécurité nucléaire (NNSA) et du Centre James Martin pour les études sur la non-prolifération (CNS).



Les pays arabes qui ont pris part à cette réunion inaugurale sont l'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Tunisie, le Yémen et l'Algérie.



Cet évènement, souligne le communiqué, marque un pas important vers la consolidation de la place des femmes dans le domaine de la sécurité CBRN, tout en contribuant au renforcement des capacités régionales pour relever les défis de demain.



Le Réseau des femmes arabes en sécurité CBRN est une initiative visant à promouvoir la participation et l'autonomisation des femmes dans les secteurs liés à la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Il réunit des experts, des décideurs et des leaders d'opinion pour partager des connaissances, renforcer les compétences et encourager la collaboration dans un domaine stratégique pour la sécurité internationale.