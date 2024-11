L'expert international en chirurgie urologique robotisée, Youness Ahallal, rejoint Oncorad Group

21/11/2024

Oncorad Group est fier d’annoncer que Dr Youness Ahallal, chirurgien urologue et onco-urologue de renommée internationale, fera désormais partie de son équipe de spécialistes.



Expert en chirurgie robotique, Dr Ahallal apporte une expérience riche et diversifiée acquise au sein d’institutions de premier plan, telles que le Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, l’Institut Mutualiste Montsouris de Paris, et le CHU de Nice, où il enseigne actuellement la chirurgie robotisée, indique lundi un communiqué du groupe.



Spécialisé dans la prise en charge chirurgicale mini-invasive des pathologies génito-urinaires, avec un focus particulier sur les cancers urologiques, Dr Ahallal contribuera à renforcer les compétences du groupe en matière d’innovation et de technologies de pointe, précise la même source, ajoutant que l’arrivée de Dr Ahallal s’inscrit pleinement dans l’engagement d’Oncorad Group à développer et intégrer la chirurgie robotique dans ses pratiques médicales, dans le but de proposer à ses patients des soins plus précis, moins invasifs et toujours à la pointe des avancées scientifiques.



Auteur de nombreuses publications dans des revues scientifiques internationales, Dr Ahallal a également été formateur en chirurgie mini-invasive à l’École Européenne de Chirurgie de l’Université Paris 5 et à l’École de chirurgie du Fer à Moulin à Paris.



Son expertise viendra renforcer les capacités de prise en charge d’Oncorad Group et contribuer à son ambition de proposer des soins à la pointe de la technologie dans un environnement toujours plus innovant. L’arrivée de Dr Youness Ahallal marque une étape importante pour Oncorad Group dans sa mission d'excellence et de progrès continu au service de la santé de ses patients, conclut le communiqué.