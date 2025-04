L'expérience pionnière du Parlement de l’enfant marocain mise en avant au Sénégal et au Libéria

22/04/2025

L'Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a tenu, du 14 au 19 avril, une série de rencontres dédiées au partage d’expériences entre le Parlement de l’enfant du Maroc et les structures similaires en Afrique, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Ces rencontres viennent en implémentation de la convention de partenariat signée avec Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale portant sur l’appui aux activités du Parlement de l’enfant, le 20 novembre dernier devant Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’ONDE, indique un communiqué de l'Observatoire.



Pour sa première escale, la délégation de l'ONDE s'est rendue au Sénégal les 14 et 15 avril 2025 pour présenter l’expérience pionnière du Parlement de l’enfant marocain, structure emblématique de la participation des enfants à la vie publique, la défense et la promotion de leurs droits au Maroc.



Cette visite qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, était également l’occasion de s’enquérir de l’expérience sénégalaise à travers des discussions avec les institutions œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant, notamment la Commission de la santé publique et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, la Commission nationale des droits de l’Homme du Sénégal et le ministère de la Famille et de la Solidarité.



Côté sénégalais, les efforts pour institutionnaliser le Parlement des enfants et les expériences locales via les conseils municipaux d’enfants ont été présentés. Des problématiques partagées telles que le mariage précoce, la mendicité ou la santé mentale des enfants ont également été discutées, ouvrant la voie à une coopération renforcée sur ces enjeux majeurs. Les deux institutions ont exprimé leur volonté de travailler ensemble, notamment sur les thématiques transversales de la promotion des droits des enfants.



Après le Sénégal, c’est au Libéria que la délégation de l’ONDE appuyée par Lahoucine Rahmouni, ambassadeur du Maroc au Libéria, a poursuivi sa mission. Les rencontres tenues du 17 au 19 avril ont été l’occasion d’un fructueux partage d’expériences sur la participation des enfants à la défense de leurs droits.



Les rencontres avec des enfants parlementaires du Libéria, la ministre libérienne du Genre, de l’Enfant et de la Protection sociale et la Commission parlementaire des droits de l’enfant ont été ponctuées par une conférence de plaidoyer dispensée par Pr. Ghizlane Benjelloun, vice-présidente de l’ONDE et centrée sur l’urgence d’actions préventives et de formation en santé mentale des enfants.

Les responsables libériens ont exprimé leur souhait d’approfondir la coopération avec l’Observatoire national des droits de l’enfant.



Au terme de ces rencontres, les responsables libériens et sénégalais ont félicité chaleureusement Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem pour ses efforts continus en faveur des enfants du continent africain.



Le Parlement de l’enfant marocain a permis, depuis sa création en 1999, à plus de 4.000 enfants de s’initier aux valeurs de citoyenneté et de démocratie, de porter la voix et de défendre les droits de leurs pairs auprès des décideurs et de renforcer leurs compétences dans des domaines clés tels que la prise de parole en public, la plaidoirie et l’entrepreneuriat, rappelle-t-on.