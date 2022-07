L'expérience marocaine en matière de planification stratégique présentée en Argentine

19/07/2022

L’ expérience du Maroc dans le domaine de la planification stratégique a été présentée lors d’un forum international en Argentine, qui a réuni des experts, des diplomates, des décideurs et des hommes d’affaires. Devant des centaines de participants à ce forum organisé dans la ville de Mar del Plata (400 km au sud de Buenos Aires), l’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, a souligné que la planification stratégique mise en œuvre par le Maroc, depuis l’accession au trône de S.M le Roi Mohammed VI il y a 23 ans, a permis de «réaliser des projets structurants du territoire national qui sont devenus des références» au niveau mondial, rapporte la MAP. Le diplomate marocain a noté que grâce à cette planification stratégique, portée par une volonté politique inébranlable, par l'ambition de tout un peuple et par le rôle fondamental de garant joué par l'Etat, avec l'implication directe du secteur privé (national et étranger), le Maroc a pu relever les défis du développement humain et planifier l’avenir pour s’ériger en puissance régionale incontestable. M. Fares Yassir a énuméré les principaux projets structurants réalisés par le Maroc au cours des deux dernières décennies, citant notamment la station solaire de Ouarzazate, le premier train à grande vitesse en Afrique, le port Tanger-Med, première plateforme portuaire en Méditerranée et en Afrique, des industries automobile et aéronautique florissantes, les énergies renouvelables, le Plan Maroc Vert, le plan Halieutis, des zones franches de niveau mondial, etc La ville de Mar del Plata, qui est un des ports argentins les plus importants sur l’Atlantique, a abrité ce forum international pour débattre des expériences en Argentine et ailleurs en matière de planification stratégique à l’horizon 2050. A cette occasion, M. Fares Yassir a rencontré plusieurs opérateurs économiques qui se sont informés de l’expérience marocaine, exprimé leur intérêt d’investir au Maroc et promouvoir les échanges commerciaux entre le port de Mar del Plata et le Royaume dans les secteurs de la pêche, de la construction navale et de l’industrie pharmaceutique.