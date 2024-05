L’expérience du Maroc en matière de cybersécurité mise en lumière

31/05/2024

L’expérience du Maroc en matière de cybersécurité a été mise en lumière lors d’un panel organisé, mercredi à Marrakech, dans le cadre de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco (29-31 mai).



Initiée sous le thème "Construire une cyber-résilience régionale : un projet collaboratif", cette rencontre a été l’occasion pour le Général de Brigade El Mostafa Rabii, Directeur du Centre de Veille, de Détection et de Réponse aux Cyberattaques relevant de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), de mettre en avant les efforts du Royaume pour le renforcement de sa résilience en la matière, tout en passant en revue les principaux axes de la stratégie nationale 2030 dans ce domaine.



Il a également mis en relief le rôle important que joue le Maroc en la matière à l’échelle régionale et internationale à la faveur des efforts et de l’engagement des différentes parties prenantes, insistant, dans ce sens, sur l’importance de la coopération au niveau national dans ce domaine, rapporte la MAP.



Il a aussi mis l’accent sur l’importance accordée par le Maroc à la question de la cybersécurité pour faire du Royaume "un cyberespace résilient et sûr", soulignant les efforts déployés à l’échelle africaine pour faire face à cette problématique, notamment à travers la création d’un réseau et l’organisation d’évènements et de séminaires dédiés au débat et au renforcement des capacités en la matière.



Ce panel a été, d’autre part, l’occasion pour le président du Conseil de la cybersécurité aux Émirats Arabes Unis, Mohamed Al Kuwaïti, et le Directeur général de l'autorité de cybersécurité du Ghana, Albert Antwi-Boasiako, de passer en revue l’expérience de leurs pays respectifs dans ce domaine.



Les panélistes ont été unanimes à souligner la nécessité d’une collaboration régionale et internationale efficace pour relever les défis liés aux menaces cybernétiques, insistant sur la transparence dans l’échange des données et le partage des expertises.



Ils ont également mis en relief le rôle de la cybersécurité en tant que pilier pour la réalisation d’un développement inclusif, appelant à la mobilisation de tous les moyens nécessaires, y compris le renforcement des capacités et la formation, pour garantir une collaboration durable en la matière aux niveaux régional et international.



Dans une déclaration à la MAP, le Directeur général du business cyber de Deloitte pour la France et l’Afrique francophone, Imad El Baraka, a expliqué que ce panel a été l’occasion d’échanger sur l’impératif de la collaboration transnationale et régionale en matière de cybersécurité et de cyber-résilience, "en faisant fi des soubresauts géopolitiques et des sensibilités locales et régionales".