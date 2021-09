L’évacuation vers Cuba de Brahim Ghali enflamme les réseaux sociaux dans les camps de Tindouf

01/09/2021

La nouvelle qui circule dans les camps de Tindouf et selon laquelle le chef du Polisario dont l’état de santé aurait empiré, serait évacué vers Cuba pour y être soigné, a enflammé les réseaux sociaux déclenchant la course à sa succession à la tête de la bande de Rabouni. Plusieurs médias ont fait état de la détérioration de l'état de santé de Brahim Ghali, ce qui a poussé le régime militaire algérien à demander l'aide de Cuba, après que l'Espagne a refusé de l’accueillir une seconde fois, évitant ainsi une nouvelle crise diplomatique avec le Royaume du Maroc. Les mêmes sources ont indiqué que le chef du Polisario a été transporté dans un état critique à bord d’un avion privé algérien, sachant que les habitants des camps sont restés sans nouvelles de lui, depuis son retour d’Espagne. Le militant sahraoui El Fadel Braika, précédemment détenu dans la tristement célèbre prison de «Dhaibya» dans les camps de Tindouf, a révélé que «de graves désaccords et des altercations» ont éclaté entre les dirigeants du Polisario à propos de la succession de Brahim Ghali. Il a souligné, citant des sources des camps de Tindouf, que la lutte au sein de la direction du Polisario, a atteint le point de «l'affrontement».