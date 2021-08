L'été cruel de Biden

29/08/2021

La performance et l'héritage d'un leader politique sont généralement définis davantage par la façon dont il gère sa boîte de réception que par le fait qu'il respecte des promesses de campagne hyperboliques ou des visions de la terre promise. Le président américain Joe Biden apprend cette leçon lors de son premier été au travail. La réalité s'immisce grossièrement dans ses plans.



De nombreux « problèmes de boîte de réception » arrivent à l'improviste, comme ce fut le cas lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001 ou de la pandémie de Covid-19 ; mais d'autres sont plus faciles à anticiper, comme dans le cas d'une inflation persistante et de longues guerres. Les problèmes de Biden cet été entrent dans cette dernière catégorie. Son programme économique radical a, de manière prévisible, exposé les divisions entre les démocrates du Congrès et accru le risque que les électeurs centristes et indépendants éprouvent des remords de l'acheteur. Les démocrates craignent désormais à juste titre que les républicains reprennent la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2022.



Il est temps pour Biden de récupérer, bien sûr. Mais sa lune de miel s'est clairement terminée avec la décision désastreuse de retirer les dernières forces américaines d'Afghanistan sans plan pour évacuer en toute sécurité les Américains, leurs alliés et les milliers d'Afghans qui ont risqué leur vie en soutenant les opérations menées par les Etats-Unis là-bas.



Biden a ignoré les conseils des chefs militaires et des diplomates qui ont plaidé pour le maintien d'une petite force résiduelle pour fournir des renseignements et un soutien aérien à l'armée afghane, qui avait assuré la stabilité pendant un an et demi sans un seul décès au combat américain. Biden n'a pas non plus pris la peine de consulter les alliés de l'OTAN dont les forces sur le terrain dépassaient de loin le petit contingent américain restant.



Les démocrates espèrent que la débâcle afghane sera moins importante pour les électeurs d'ici novembre 2022. Mais la chute de Kaboul pourrait avoir un effet durable en renforçant l'idée que Biden et ses conseillers sont faibles et pas à la hauteur pour faire face à un monde dangereux. Cela peut également menacer le programme de politique économique de l'administration.



L'extrême gauche du Parti démocrate exige que le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1.000 milliards de dollars déjà adopté par le Sénat soit pris en otage pour garantir l'adoption d'un projet de loi de redistribution massif et radical de 3.500 milliards de dollars chargé de nouveaux droits permanents sans obligation de travail. Les quelques centristes du parti rechignent à juste titre .



Mais la lutte législative n'est pas la seule source de malheur économique de Biden. L'inflation a fortement augmenté, l'indice des prix à la consommation de base ayant augmenté de plus de 4,3 % au cours des 12 derniers mois (jusqu'en juillet) – un niveau qui, en 1971, a poussé un président conservateur, Richard Nixon, à imposer des contrôles des salaires et des prix déformants. . De plus, la mesure de l'inflation sous-jacente élimine les prix volatiles des aliments et de l'énergie, qui augmentent encore plus vite et pèseront sans doute sur les électeurs soucieux de leur budget.



Certes, une partie de l'inflation élevée d'aujourd'hui reflète le rebond des prix déprimés de l'année dernière, et d'autres découlent de perturbations « temporaires » de la chaîne d'approvisionnement (par exemple, les pénuries de semi-conducteurs ont entravé la production automobile). Mais si la Réserve fédérale américaine constate qu'elle doit faire face aux risques d'inflation plus tôt que prévu, le coût des intérêts sur les déficits massifs de Biden (ainsi que les gros déficits accumulés par Donald Trump et Barack Obama) montera en flèche, rendant rapidement ses dépenses intérieures coûteuses.



Pire encore, la variante Delta du coronavirus sévit et les vaccinations sont à la traîne des prévisions de l'administration (malgré les dépenses massives et les exhortations présidentielles quotidiennes). Pris ensemble, ces facteurs menacent tous de ralentir la forte reprise économique dont Biden a hérité.



La performance de l'administration sur d'autres questions a été tout aussi inepte. Après avoir restreint la production d'énergie domestique dans une tentative mal réfléchie d'accélérer la transition des combustibles fossiles vers une énergie « propre », elle s'est récemment retrouvée dans la position délicate de devoir exhorter l'OPEP à pomper plus de pétrole.



Les risques de réduction de la production de combustibles fossiles auraient dû être évidents : l'Allemagne utilise encore beaucoup de lignite (la forme de charbon la plus sale) pour faire face à la flambée des coûts et à un réseau électrique stressé ; et la Californie, l'Etat « chef de file » de la transition, se trouve à court de gigawatts des besoins énergétiques de pointe, avec des pannes d'électricité progressives probables dans un avenir prévisible. Biden a également ouvert la voie à l'achèvement du gazoduc Nord Stream 2, qui rendra l'Europe encore plus dépendante du gaz russe.



Dans le même temps, l'assouplissement par Biden de certaines politiques d'immigration et de frontières de l'ère Trump a encouragé un flux record de migrants à voyager de dizaines de pays vers la frontière sud. Les organisations caritatives, les hôpitaux et les communautés locales sont débordés, et de nombreux immigrants illégaux auraient été libérés aux Etats-Unis même après avoir été testés positifs au Covid-19.



Gouverner n'est pas facile dans des sociétés vastes, diverses et complexes. Cela implique des choix et des compromis qui ne sont pas universellement populaires. Mais après avoir couru explicitement sur la promesse de rétablir la normalité et la modération, l'administration de Biden s'est jusqu'à présent révélée incompétente et inepte.

L'ancien secrétaire à la Défense et directeur de la CIA, Leon Panetta, a comparé la reconquête de l'Afghanistan par les talibans au fiasco de la baie des Cochons de John F. Kennedy. Mais une meilleure analogie est la tentative du président américain Jimmy Carter de secourir les Américains retenus en otage à Téhéran en 1979. Carter ne s'est jamais rétabli politiquement, mais Kennedy l'a fait. Il a ensuite orchestrer la fin de la crise des missiles de Cuba, avec un accord pour retirer les missiles soviétiques de Cuba en échange du retrait des missiles de la Turquie par les Etats-Unis .



Biden peut-il se remettre des fiascos de cet été et sauver son agenda économique ? Sa faiblesse perçue conduira-t-elle à d'autres crises étrangères qui saperont les ressources et l'attention ? L'histoire offre des leçons contradictoires. Lorsque le président Ronald Reagan a hérité de l'inflation record du malheureux Carter, il a soutenu les efforts de lutte contre l'inflation du président de la Fed, Paul Volcker . La récession qui en a résulté a condamné son parti aux élections de mi-mandat de 1982. Mais une forte reprise l'a ensuite positionné pour une énorme réélection et des victoires législatives ultérieures, y compris la réforme fiscale historique de 1986.



Trump, qui en 2019 avait une chance claire de réélection, a été déraillé par la pandémie de Covid-19 et la récession qui en a résulté malgré le succès de l'opération Warp Speed, son programme pour faciliter le développement de vaccins efficaces. Au rythme où va Biden, il pourrait faire encore pire.



Michael J. Boskin

Professeur d'économie à l'Université de Stanford et Senior Fellow à la Hoover Institution