L'état de stock de semences au cœur du Conseil de surveillance de la SONACOS

Les acquis réalisés dans le secteur semencier

08/07/2019 Libé

Les acquis réalisés, l'état de stock et les dispositions prises pour assurer la disponibilité des semences étaient au cœur du Conseil de surveillance de la Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS), tenu récemment à Agadir, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, cette réunion a été l'occasion pour les membres du Conseil de s'arrêter sur les acquis réalisés dans le secteur semencier qui a joué un rôle important dans l'accompagnement des objectifs du Plan Maroc Vert, notamment en termes d'amélioration de la production et de la qualité, rapporte la MAP.

Le Conseil, qui a également exposé et débattu des principaux défis qui restent à relever en matière de production et de commercialisation de semences et d'engrais, s'est enquis de l'état de stock de semences et des dispositions prises par la SONACOS pour assurer la disponibilité d'une large gamme de variété de semences sur une très grande partie du territoire national, fait savoir le communiqué, ajoutant qu'à ce titre, le disponible prévisionnel en semences certifiées de céréales est important, soit plus de 2,1 millions de quintaux, dont les deux tiers sont déjà assurés à partir des stocks entreposés dans les centres régionaux de la SONACOS, le reste étant constitué des entrées en cours.

M. Akhannouch a aussi donné ses instructions pour que la SONACOS poursuive le programme d'amélioration de son modèle économique et de gestion des risques afin de consolider son rôle stratégique en adéquation avec les perspectives et attentes du secteur, ajoute-t-on, précisant que la SONACOS est appelée à renforcer ses efforts en matière de compression des charges et de compétitivité, d'amélioration de ses capacités commerciales pour une meilleure accessibilité de ses produits et la diversification de ses activités, essentiellement en commercialisation d'engrais.

Par ailleurs, le Conseil a constaté tous les progrès réalisés en termes de recherche, poursuit le communiqué, notant que le profil variétal diversifié disponible au Maroc grâce à la recherche (plus de 50 variétés de blé et d'orge) constitue l'un des principaux leviers pour booster la production nationale, d'autant plus que les multiplicateurs marocains ont aujourd'hui à leur actif une grande expérience dans la production de semences de bonne qualité.

La SONACOS assure, grâce notamment aux récents investissements dans le nettoyage et la préparation des semences, une meilleure qualité aux agriculteurs, et ce sous l'encadrement de l'ONSSA qui veille au respect des normes de qualité.

A rappeler que l'Etat continue à soutenir de manière importante l'utilisation de semences sélectionnées afin de faire profiter les agriculteurs des avantages du progrès génétique dans cette filière, conclut le communiqué.