L'essor des renouvelables menace-t-il notre stabilité électrique ?

Black Out en Espagne , Portugal et France suscite un nouveau débat

05/05/2025

L’intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique est-elle la cause des coupures d’électricité enregistrées dernièrement en Espagne, au Portugal et en France ? A en croire le gestionnaire du réseau électrique espagnol, Redeia, société mère de Red Eléctrica Española (REE), certains risques structurels pesant sur la stabilité du système énergétique espagnol ont été pointés du doigt lors de la présentation de ses résultats annuels en février 2024. Parmi les menaces identifiées figuraient des «coupures de production» potentielles liées à la montée en puissance des énergies renouvelables, mais également des vulnérabilités sur le plan cybernétique.



Nécessité de l’accompagnement d’infrastructures techniques adaptées



Dans son rapport de près de 400 pages, révèle le journal Le Figaro, Redeia soulignait que « la forte pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique espagnol, sans l’accompagnement d’infrastructures techniques adaptées, pouvait engendrer des perturbations majeures ». «La production renouvelable, en l’absence de capacités techniques suffisantes pour faire face aux aléas du réseau, peut entraîner des coupures sévères de production », prévenait le document. Ces déséquilibres pourraient, selon l’entreprise, se traduire par une inadéquation entre l’offre et la demande, compromettant l’approvisionnement électrique à court et moyen termes.



Autre élément d’alerte mentionné : la fermeture progressive des centrales conventionnelles (gaz, charbon, nucléaire), qui prive le système d’une capacité dite «ferme», c’est-à-dire capable d’être mobilisée rapidement et de manière prévisible. Cette transition énergétique, bien qu’essentielle, pourrait, selon Redeia, «accroître les difficultés d’exploitation du réseau, entraîner des limitations à la production, des restrictions techniques, voire des ruptures d’approvisionnement.»



Redeia temporise sur les causes de la panne géante en Espagne



Mais ces mises en garde, formulées dans le cadre légal des obligations d’information financière, ne doivent pas être interprétées comme un lien direct avec la panne généralisée qui a frappé l’Espagne, le Portugal et une partie du sud de la France. C’est du moins ce qu’a affirmé Beatriz Corredor, présidente de Redeia, dans un entretien accordé à la radio Cadena Ser. «Il n’est pas exact d’associer cette panne à la forte pénétration des énergies renouvelables en Espagne. La production renouvelable est sûre», a-t-elle insisté.



La dirigeante a tenu à rappeler que le rapport de février n’avait d’autre but que d’identifier un éventail de risques potentiels, conformément à la réglementation en vigueur. Elle a également souligné les avancées techniques qui permettent aujourd’hui aux énergies renouvelables de fonctionner avec une stabilité comparable à celle des sources conventionnelles : « Elles disposent de mécanismes de régulation qui leur permettent déjà de se comporter presque comme les technologies traditionnelles. »



Redeia a également évoqué, dans ledit rapport, les risques liés à la cybersécurité. L’entreprise reconnaît que des attaques ou incidents sur les systèmes informatiques pourraient affecter l’approvisionnement électrique à l’échelle nationale, engendrant non seulement des coûts importants mais aussi des dommages réputationnels. Ces propos ont alimenté certaines hypothèses sur une possible cyberattaque ayant provoqué la panne, mais Red Eléctrica a formellement écarté ce scénario. Pour l’heure, l’origine exacte de l’incident demeure inconnue.



Transition énergétique : les défis cachés des énergies renouvelables



En attendant les résultats des enquêtes sur les dernières coupures, plusieurs experts estiment que l’intégration massive dans les réseaux électriques des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité), souvent présentées comme la solution miracle pour décarboner notre électricité, soulève d’importants défis. Intermittence, coûts cachés, dépendance aux métaux rares… Selon eux, derrière l’image verte des EnR se cachent des risques techniques, économiques et géopolitiques qui pourraient, si l’on n’y prend pas garde, fragiliser notre approvisionnement énergétique.



L’intermittence, talon d’Achille des renouvelables



Contrairement aux centrales nucléaires ou au gaz, qui produisent de l’électricité en continu, les parcs éoliens et solaires dépendent du vent et du soleil. Une météo défavorable peut faire chuter leur production du jour au lendemain, comme l’a montré la crise énergétique européenne de 2021, lorsque des vents faibles ont paralysé l’éolien.



Les réseaux électriques ont besoin d’un équilibre parfait entre production et consommation pour éviter les blackouts. Or, aujourd’hui, le stockage à grande échelle reste limité. Résultat, les gestionnaires de réseau doivent compenser les variations des EnR avec des centrales à gaz ou des batteries, ce qui alourdit la facture et maintient une dépendance aux énergies fossiles.



Des coûts sous-estimés et une rentabilité fragile



Si le solaire et l’éolien sont devenus très compétitifs, leur développement repose encore en grande partie sur des subventions publiques. En Allemagne et en Espagne, la baisse des tarifs garantis a déjà fait fuir certains investisseurs. Autre écueil : lorsque le soleil et le vent sont abondants, la production renouvelable fait s’effondrer les prix de gros de l’électricité, rendant les centrales conventionnelles moins rentables… mais toujours indispensables pour les jours sans vent ni soleil.



En conséquence, certains pays, comme la France, misent sur un mix énergétique combinant nucléaire et renouvelables pour garantir stabilité et décarbonation. Mais cette stratégie nécessite des investissements colossaux dans les réseaux et le stockage.



Nouvelles dépendances : la face cachée des métaux verts



Autre paradoxe et non des moindres, pour se libérer du pétrole et du gaz, les énergies renouvelables nous rendent dépendants de métaux critiques. Lithium, cobalt, terres rares… Ces matériaux, indispensables aux batteries et aux panneaux solaires, sont extraits dans des pays comme la Chine, la République démocratique du Congo ou le Chili, où les conditions environnementales et sociales sont souvent controversées. A noter que l’Europe, qui importe aujourd’hui 98% de ses terres rares, pourrait se retrouver en situation de vulnérabilité, comme c’est le cas avec le gaz russe.



Environnement : le mirage 100% propre ?



Enfin, si les EnR réduisent les émissions de CO₂, elles ne sont pas sans impact écologique. Les parcs éoliens menacent les oiseaux migrateurs, les barrages hydroélectriques perturbent les écosystèmes fluviaux, et les panneaux solaires usagés posent un défi de recyclage. Sans oublier les conflits d’usage des terres, comme en Allemagne, où des projets éoliens ont été bloqués par des riverains.



Hassan Bentaleb