L’escrimeuse égyptienne Nada Hafez révèle avoir concouru enceinte de sept mois

31/07/2024

L'escrimeuse égyptienne Nada Hafez a révélé qu'elle avait participé aux Jeux olympiques de Paris en étant enceinte de sept mois, après avoir été éliminée en huitième de finale.



"Vous avez cru voir deux personnes sur la piste, mais en réalité il y en avait trois! Moi, ma concurrente, et celui qui va bientôt rejoindre notre monde, mon petit bébé !", a déclaré l'athlète de 26 ans lundi soir sur Instagram.



Nada Hafez a battu l'Américaine Elizabeth Tartakovsky (15-13) au premier tour avant de s'incliner face à la Sud-Coréenne Jeon Hayoung (15:7) en huitièmes.



"Les montagnes russes de la grossesse sont déjà difficiles à vivre, mais devoir se battre pour maintenir l'équilibre entre la vie et le sport est tout bonnement épuisant, même si cela en valait la peine", a-t-elle ajouté.

Sa publication sur Instagram a cumulé plus de 25.000 likes et suscité de nombreux commentaires élogieux.



"Il n'est jamais facile de trouver l'équilibre entre une grossesse et la poursuite de sa passion. Soyez fière de vous, quelle que soit l'issue de la compétition", a commenté un utilisateur.

"Tout simplement incroyable! Mais n'est-ce pas tricher de jouer à 2 contre 1?", a plaisanté un autre.



Mais d'autres commentaires sexistes ont laissé entendre qu'elle n'aurait pas dû concourir en étant enceinte, insinuant que cela affectait ses performances.

Nada Hafez a commencé l'escrime à l'âge de 11 ans. Il s'agit de sa troisième participation aux Jeux olympiques après Rio en 2016 et Tokyo en 2021.