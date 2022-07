L’escalade touche le fond

26/07/2022

La Fédération de ski et sports de montagne interpellée

Un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de ski et sports de montagne a furtivement fait état de l’organisation du championnat national et de la Coupe du Trône d’escalade. Manifestations qui avaient été annoncées pour les 22 et 23 juillet courant se « greffant » de la sorte aux jeux scolaires de la même discipline organisés, pour leur part, en bonne et due forme. Une décision qui n’était pas sans susciter l’étonnement de pratiquants et autres passionnés, pour la simple raison, tient-on à rappeler, que depuis … 2017, aucune compétition d’escalade de quelque niveau que ce soit n’a été organisée par ladite fédération ni, non plus, par la quasi-totalité des clubs qui, eux, manquent de pratiquants qualifiés et d’infrastructure appropriée. Comment peut-on se targuer alors de l’organisation d’épreuves finales de manifestations aussi sérieuses et prestigieuses que le championnat du Maroc et la coupe du Trône, d’un sport en panne chronique pendant cinq longues années? A bon entendeur, ministère de tutelle en tête, salut !