L’équipementier automobile "Aptiv" inaugure sa première usine à Oujda

Le nouveau site de production permettra de créer à terme plus de 3.000 emplois directs

23/03/2023

Le groupe équipementier automobile multinational "Aptiv" a inauguré, samedi, sa première usine à la technopole d'Oujda, devenant ainsi le 7ème site de production et le 10ème site d’activité du Groupe Aptiv au Maroc.



Ce nouveau site de production conforte ainsi la place du Royaume dans la dynamique régionale du Groupe Aptiv, et permettra de créer à terme plus de 3.000 emplois directs, rapporte la MAP.



Située dans la zone franche d'Oujda sur un terrain de 8 hectares, mitoyen à l’aéroport, la construction de l’usine a nécessité un investissement de 394 millions de dirhams, et a été conçue pour être "eco-friendly", en ligne avec l’engagement d'Aptiv en matière de zéro carbone d’ici 2040.



Les matériaux de fabrication et les équipements (panneaux d’isolation, panneaux solaires...) permettront de réduire de façon conséquente la consommation de l’eau et de l’électricité. Cette usine est la première de l'industrie automobile à s’implanter dans la région de l’Oriental, en vue de dynamiser l’activité économique et industrielle dans la région. Les travaux ont été lancés le 24 janvier 2022, et se sont achevés en mars 2023, en respect des délais stipulés dans la convention d’investissement.



S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Initiative Royale pour le développement de la région de l’Oriental.



Le ministre a également souligné que c’est un premier projet de l’industrie automobile qui reflète la capacité de la région à attirer des leaders mondiaux, et ouvre la voie à de nouveaux investissements créateurs de richesses et d'emplois pour les jeunes.



Pour sa part, le directeur général d'Aptiv Maroc, Tunisie, Turquie et Portugal, Mohammed Filali, a affirmé que les 3.000 emplois qui seront générés dans la ville d'Oujda ainsi que les montants investis sont des chiffres significatifs qui font de cette unité de production l’un des projets les plus ambitieux d'Aptiv.



Il a, en outre, relevé que la concrétisation de ce projet dans cette région montre la confiance que le Groupe Aptiv accorde au Maroc et aux talents marocains, grâce notamment à l’engagement de 17.000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour promouvoir la qualité et la compétitivité du "Made in Morocco".

Et d'ajouter que ce projet d'envergure a été livré dans les délais impartis, grâce à l'accompagnement des partenaires marocains de très grande qualité.



Au Maroc, Aptiv a ouvert son 1er site de production en 1999 à Tanger, et n’a eu de cesse de se développer depuis. Son activité compte 7 usines, 1 satellite, 1 hub logistique et 1 centre de développement, répartis entre Tanger, Kénitra, Meknès et Oujda. Le groupe Aptiv est une entreprise de technologie internationale, et fournit à la fois le "système nerveux" et le "cerveau" du véhicule, incluant le câblage, les connecteurs, les centrales électriques et systèmes électriques ainsi que les systèmes hybrides.



La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, du ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, de la ministre de la 11:03ransition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, du wali de la région de l'Oriental, Mouâad Jamai, et du président du Conseil de la région de l'Oriental, Abdennabi Biioui, ainsi que des représentants des autorités locales et administrations publiques, et Chambres professionnelles.