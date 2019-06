L'équipe nationale de boxe en stage de préparation à Cuba

19/06/2019

L'équipe nationale de boxe effectue actuellement un stage de formation dans la capitale cubaine La Havane, dans le cadre des préparatifs aux prochains Jeux africains, prévus au Maroc en août prochain.

"S'entraîner avec la sélection cubaine, championne du monde en titre, est une occasion pour les pugilistes marocains de mieux se préparer en vue des JO de Tokyo-2020, mais aussi aux Jeux africains qui vont se dérouler dans le Royaume et aux Mondiaux, en septembre en Russie", a déclaré à la MAP l'entraîneur marocain, Youssef Srour, en marge d'une réception offerte par l'ambassadeur du Royaume à La Havane, Boughaleb El Attar, en l'honneur de l'équipe nationale.

Le sélectionneur national, le Cubain Dagoberto Rojas, a affirmé, pour sa part, que ce stage de formation (12-28 juin) permet aux boxeurs marocains de se mesurer à leurs homologues appartenant à cette école pionnière dans l’art noble, se disant confiant en la capacité des athlètes nationaux à atteindre les niveaux les plus hauts lors des prochaines compétions internationales. Au cours de cette réception, M. El Attar a félicité les boxeurs marocains pour les exploits réalisés dernièrement, soulignant que "l'ambassade et son personnel sont à la disposition de la sélection nationale pour réussir leur séjour de formation dans ce grand pays de boxe".

Le diplomate marocain a souligné dans ce cadre la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI envers le sport et les sportifs marocains pour pouvoir hisser haut les couleurs nationales lors des grandes manifestations.

De leur côté, les athlètes Mohamed Hamout, médaille d'or (60 kg) lors du tournoi international "Great Silk Way" d'Azerbaïdjan, et Saïd Mortaji (49 kg), médaille de bronze de la 70è édition de la "Strandja Cup", à Sofia, ont indiqué à la MAP que toutes les conditions sont réunies pour lancer le train des compétitions sous les meilleurs auspices, notamment les prochains Jeux africains, faisant savoir que ce stage de préparation leur offre l'opportunité de s'entraîner avec des athlètes cubains de haut niveau et de s’améliorer constamment en vue des prochaines compétitions. Accompagnée des entraîneurs Mohamed Mesbahi, Dagoberto Rojas Scott et Youssef Srour, la délégation sportive marocaine en immersion avec l'élite des boxeurs cubains est composée des boxeurs Saïd Mortaji, Mehdi Jamari, Mohamed Hamout, Abdelhak Nadir, Hamza Rabii, Zine El Abidine Amroug, Younès Baala et Mohamed Firisse.