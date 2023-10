L'équipe de basket du MAS présente son programme d'action

La ville de Dakhla est un lieu "unique" pour la pratique des sports nautiques de glisse, a affirmé le directeur du world tour de la Global Kitesports Association (GKA), Tom Hartmann.



« Au fil des éditions du championnat du monde de kitesurf, Dakhla est devenue une destination incontournable pour les amateurs de cette discipline et un spot de référence au sein de la communauté internationale des riders», a-t-il indiqué dans un entretien accordé à la MAP, en marge de la finale du 13e championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023, organisé à Foum Labouir à Dakhla.



« Cette édition a été un grand succès, nous avons eu des conditions idéales qui nous ont permis d’organiser les compétitions du wingfoil et de kitesurf dans une fenêtre de six jours », a-t-il noté, ajoutant que « nous sommes chanceux d’avoir ces conditions avec un vent constant depuis le début des épreuves ».



Il a relevé que « les riders qui ont pris part à cette édition ont pu profiter de belles vagues, ce qui leur a permis de démontrer leur talent », mettant l’accent sur la qualité de l’organisation et de l’accueil des participants qui apprécient le fait de se retrouver à Dakhla.



Concernant les prestations des riders marocains, il a souligné qu’ils ont fait preuve d’un très bon niveau technique, notamment lors des qualifications nationales, ajoutant que la 5e place décrochée par Mohamed Ali Beqqali est un très bon résultat. « Cette performance prouve que le niveau des riders marocains s’améliore d’année en année et je suis convaincu que nous allons bientôt voir un Marocain sur le podium de cette manifestation sportive aux côtés des meilleurs riders du monde », a-t-il soutenu.



« Tous les riders étaient ravis de venir concourir à Dakhla, ville en constante évolution, une chose que nous avons constatée in visu depuis que nous venons ici », a-t-il dit, soulignant que toutes les conditions ont été réunies pour la réussite de cette édition ».



Il s’est dit «impatient de revenir l’année prochaine, car pour nous, c’était l’une des meilleures années de la GKA à Dakhla ».