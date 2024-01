L'équilibre du marché monétaire se restaure du 18 au 25 janvier

29/01/2024

L'équilibre du marché monétaire s'est restauré durant la semaine du 18 au 25 janvier, selon Attijari Global Research (AGR).



"À l'issue de cette semaine, la Demande hebdomadaire du système bancaire a connu une baisse de 4,3 milliards de dirhams (MMDH), portant ainsi les injections monétaires hebdomadaires de l'institution à travers les avances à 7 jours à 47,5 MMDH au lieu de 51,8 MMDH une semaine auparavant", indique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux - Fixed income".



Parallèlement, les prêts garantis ont augmenté de 1,4 MMDH à 27,8 MMDH en lien avec l'expiration de trois lignes totalisant 3,3 MMDH et la création de trois autres d'un total de 4,5 MMDH, précise la même source, notant que les opérations principales à plus long terme, comprenant les pensions livrées et les prêts garantis se sont ainsi établies à 76 MMDH.



Les taux interbancaires s'alignent à nouveau au taux directeur à 3%. De même, l'indice MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) recule de 3 points de base (pbs) à une moyenne de 2,95%.



Par ailleurs, l'année 2023 a été clôturée par un déficit de 107,1 MMDH, en creusement de 20,6 MMDH en une année, soit à des niveaux conformes aux dernières prévisions de BAM.

De son côté, le Trésor décélère le rythme de placement de ses excédents de trésorerie, poursuit AGR, ajoutant que l’encours à blanc et avec prise en pension a reculé de 4 MMDH en une semaine à 17,4 MMDH.