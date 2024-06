L’équation pour choisir son mouton

Prix, feeling et tradition

10/06/2024

"Il me plaît, je lui plais !" Pour Souad, le choix du mouton de l’Aïd Al Adha relève de l’évidence, et c’est d’abord une question de feeling. Cette conseillère d’orientation résidant à Rabat n’a pas encore son "mabourk", mais dès qu’elle tombe nez à nez avec celui-ci, elle le saura, elle en est convaincue.



A une semaine de la fête du sacrifice, les marchés des ovins sont en effet en pleine ébullition dans la capitale, comme c’est le cas dans les différentes régions du Maroc.

Ces marchés, dont cinq pilotes installés spécialement pour l’occasion au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra en plus des souks hebdomadaires, et promis à une cadence quotidienne durant les derniers jours avant l’Aïd, sont pris d’assaut. Autant par des visiteurs curieux de la tendance des prix que par ceux en quête de repérage, ou encore ceux qui n’hésitent pas à conclure la transaction.



Souad n’appartient à aucune de ces catégories. Son profil correspond plutôt à cette minorité de 24% des ménages qui acquerraient leurs ovins destinés au sacrifice tardivement, soit un ou deux jours avant la fête, à en croire une étude de terrain conduite par le ministère de l'Agriculture, portant sur l'Aïd Al-Adha de l'année précédente.



Assumant parfaitement ce choix, c’est sans le moindre stress que Souad aborde les préparatifs de l’Aïd qu’elle entend célébrer, comme chaque année, en famille à Meknès, loin de la capitale. Elle a convaincu son mari de différer l’achat de leur ovin jusqu’aux derniers jours de manière à ce qu’elle puisse le faire elle-même une fois sur place. Quitte à payer plus cher… "mais peu importe, c’est le choix du cœur", confie-t-elle à la MAP, tout sourire, avant d’enchaîner "dans la limite du raisonnable bien sûr !".

La limite du raisonnable à ses yeux ne doit pas dépasser le budget de l’Aïd Al Adha d’un fonctionnaire, qu’elle situe entre 1.500 et 4.000 dirhams.



Sardi, race préférée pour le sacrifice



C’est bien dans cette fourchette que le très exigeant Mustapha, un autre cadre de l’éducation nationale, affirme avoir pu trouver son Sardi, sa race préférée pour le sacrifice et la plus sollicitée sur le marché avec des prix pouvant atteindre jusqu’à 7.000 DH, voire plus.



A 3.600 DH, celui qui a carte blanche de son épouse pour effectuer "la transaction de l’année", estime avoir fait une bonne affaire. Comme l’année dernière, il a réservé son mouton, un Eth-Thanniy (âgé entre un et deux ans), dans une ferme à Sidi Allal El Bahraoui, dans la périphérie de Rabat. C’est là où il le gardera jusqu’à la livraison, prévue deux jours avant l’Aïd (pour éviter le pic de trafic de la veille).



Pour s’offrir un tel service, Mustapha doit encore débourser 200 DH de plus au titre des frais d’alimentation (il faut compter 10-15 DH par nuit). Faute d’espace suffisant à domicile, certains ménages optent pour des solutions similaires dites "foundok al kharouf", des garages dédiés à l’accueil des bêtes de sacrifice.



A la ferme, Mustapha a dû déambuler pas moins d’une heure et demie avant de dénicher la perle rare parmi les dizaines d’ovins présentés en vente pour l’Aïd. Soucieux d’éviter "l’erreur" de l’année dernière, il s’est pris assez en avance - pas moins d’un mois - pour avoir plus de choix en termes d’offre.



Par Amal Tazi (MAP)