L'épargne nationale à 26,9% du PIB au T3-2024

02/01/2025

L'épargne nationale s'est située à 26,9% du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre 2024 au lieu de 26,7% un an auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



Cette évolution tient compte du ralentissement de la consommation finale nationale en valeur à 5% au lieu d’une hausse de 9,7% enregistrée une année auparavant, explique le HCP dans une note d'information sur la situation économique nationale au troisième trimestre 2024.



Ladite note fait également savoir qu’avec la hausse de 6% du PIB aux prix courants et la baisse de 3,3% des revenus nets reçus du reste du monde, le revenu national brut disponible s’est accru de 5,4% au troisième trimestre 2024 au lieu de 9% le même trimestre de l’année précédente.



L’investissement brut (formation brute de capital fixe, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeurs) a représenté 30,7% du PIB au lieu de 28,5% durant le même trimestre de l’année précédente. Le besoin de financement de l’économie nationale a connu ainsi une hausse, passant de 1,8% du PIB à 3,8%.