L’envoyé spécial de l'UE pour le Golfe salue le rôle du Maroc dans la promotion de la solution à deux Etats

Conflit israélo-palestinien

23/05/2025

L’envoyé spécial de l'UE pour le Golfe, Luigi Di Maio, a salué, mardi à Rabat, le rôle du Royaume du Maroc dans la promotion de la solution à deux Etats et la relance du processus de paix israélo-palestinien.



Intervenant à l’occasion de la 5ème réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats, M. Di Maio a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc pour son "hospitalité généreuse" et pour l’organisation conjointe de cette réunion, qualifiée de "première initiative commune en dehors du groupe initial de co-organisateurs" de cette alliance œuvrant pour une paix durable dans la région.



L'ancien ministre italien des Affaires étrangères a, également, salué l’engagement du Maroc et des Pays-Bas en faveur du consensus international autour de mesures concrètes destinées à mettre fin à l’escalade à Gaza et à relancer les négociations sur la base de la solution à deux Etats.



Mettant en avant l’importance de l’Alliance globale, mentionnée dans une récente résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, M. Di Maio a appelé à "des actions concrètes" en soutien à la souveraineté de l’Etat palestinien et à la paix dans la région.



Il a souligné que l’un des objectifs centraux de la réunion de Rabat est de préparer la Conférence de haut niveau pour la solution à deux Etats, prévue au siège des Nations unies à New York en juin prochain, qui sera coorganisée par l’Arabie Saoudite et la France, en vue de relancer le processus de paix et de poser les bases d’un Etat palestinien indépendant, vivant en paix aux côtés d’Israël.



"Nous sommes pleinement engagés à collaborer avec le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires ici réunis", a soutenu l’ancien chef de la diplomatie italienne.



Il a à cet égard estimé que le drame humanitaire à Gaza ainsi que la situation alarmante en Cisjordanie risquent de compromettre gravement la viabilité de la solution à deux Etats.



Organisée par le Royaume du Maroc en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, cette réunion connaît la participation des délégations représentant plus de 50 pays et des organisations internationales engagées pour la solution à deux Etats.